Почему в новых ЖК Югры разрешили делать меньше парковок

В новых жилых комплексах Югры, построенных по механизму КРТ, количество парковочных мест разрешили сокращать до 20 процентов. Власти объясняют это желанием освободить больше территории для общественных пространств, однако без развития транспорта, парковочных домов и подземных стоянок такое решение может лишь ухудшить условия жизни.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, почему детские площадки, несмотря на их полезность, не исчерпывают необходимые для югорчан общественные пространства, и почему сокращение требований это скорее помощь для девелоперов, нежели прорыв в развитии городской среды.

Дмитрий Щеглов: В жилых комплексах Югры, которые будут построены по методике комплексного развития территорий, можно будет делать меньше парковок. Такое решение приняло окружное правительство. Его мотивировка в том, чтобы можно было больше территории выделить под общественное пространство, под что-то полезное, а не просто превращать дворы в огромные парковки. Обсудим эту историю. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега — журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет!

Тарас Самборский: Привет, Дима! Привет всем друзьям!

Д.Щ.: Итак, замысел такой: при определенной конфигурации, при определенных обстоятельствах застройщик, когда предлагает свой проект комплексного развития территории, КРТ — это в последнее время у нас один из любимых пунктов обсуждений вообще нашей всей общественной жизни в Сургуте и Югре, — может сказать: «Вы знаете, мы хотим сделать меньше парковок на 20 процентов». И, в принципе, городские и окружные власти, которые этот проект рассматривают и принимают, скажут: «Да, конечно, пожалуйста, делайте меньше парковок».

На бумаге выглядит так, что действительно можно выделить во дворе больше места под что-нибудь полезное. Да и вообще у нас же сейчас есть некоторый тренд на уменьшение доли автомобилей: заправлять их сложнее, содержать их сложнее, платные парковки появляются. Почему бы действительно не уменьшить?

Т.С.: Краткосрочно с заправкой…

Д.Щ.: Да, с заправкой, надеемся, что краткосрочно, а в принципе удорожание пользования автомобилем и удорожание самих автомобилей — это тренд, который, скорее всего, с нами прямо надолго. Может быть, действительно есть смысл уменьшать количество парковок или, не знаю, уводить это все дело в подземные парковки, как у нас тоже некоторые застройщики пытаются. Как тебе эта тема?

Т.С.: Мне было необычным услышать словосочетание, что общественное пространство более приоритетно, чем парковки. Получается, парковка не является частью общественного пространства? То есть это какая-то новая технология определения общественных пространств. Я всю жизнь думал, что к общественному пространству относится любое пространство, которым пользуется общественность. Да? Я как филолог, мне легко тут составить причинно-следственную связь. Поэтому, если вы хотите вместо части парковки во дворах построить нечто общественное...

Д.Щ.: Нет, здесь речь идет скорее о детских площадках, каких-нибудь площадках для выгула собак. Всякое такое. То есть то, чем пользуются люди.

Т.С.: Да-да-да, я понял. Хорошо. То есть, как всегда, речь идет о том, чтобы, в общем-то, за копейки создать из пустыря что-то приятное глазу, презентовать это как большой подвиг и опять уйти от вопроса о настоящих общественных пространствах.

С настоящими общественными пространствами в любом городе, который борется за сохранение своего населения, который хочет увеличивать налоги не потому, что ему из субъекта федерации дотации начисляют, а потому что в городе работают умные, высокооплачиваемые специалисты, работает успешный малый и средний бизнес... В этом городе общественным пространством является набор таких объектов, куда ходят люди на досуг: или учиться, или развлекаться, или развиваться.

Может быть, кто-то не в курсе, но это общественный объект. Но вокруг каждого общественного объекта, как вы догадываетесь, друзья, есть общественное пространство пресловутое. В том числе оно включает в себя парковочные места, тротуары и те самые многочисленные площадки, о которых вы, оказывается, сейчас в рамках КРТ печетесь.

Соответственно, если вы построите в городе Сургуте красивый драматический театр, то вокруг него будет развиваться общественное пространство. Если вы построите или разрешите толковому предпринимателю, а не специалисту по превращению шиномонтажек в торговые быдло-центры, построить красивое здание, то вокруг этого здания будет формироваться общественное пространство.

Если вы построите планетарий, то вокруг этого планетария будет формироваться общественное пространство. Понимаете? Если вы построили университет и не огораживаете его кладбищенским восьмиметровым забором, то вокруг этого университета будет формироваться общественное пространство. Понимаете, да? Так можно говорить до бесконечности.

А если вы сносите культурный центр какой-нибудь, например ДК «Строитель», то вокруг него, даже если вы это место назовете парком, общественное пространство не формируется, потому что общество перестает сюда стекаться. Какая-то часть общества придет посидеть на лавочках, какая-то часть общества даже позанимается на турниках имени Сергея Полукеева... Но я даже уже не думаю, что очень большая часть общества придет положить цветы к памятнику строителям.

Без обид, но просто, понимаете, вы заменили одно общественное пространство другим. Вернее, вы заменили общественное пространство чем-то иным. А презентуете это как развитие общественных пространств.

И, соответственно, когда в микрорайоне таком-то предполагается сократить автомобильные места и декларируется это необходимостью развития общественных пространств, хочется сказать: жители-то микрорайона, кроме и так обязательных по любому закону, по любому градостроительному кодексу, по генплану, по этим всем многочисленным СНиПам, которые вы так жестко отслеживаете, когда к вам застройщики приносят свои проекты... Разве нельзя построить детскую площадку или площадку для выгула собак?

То есть вы как, друзья, вот кто отвечает за стройку, себе представляете? Можно согласовать проект, в котором не будет детской площадки? Это же называется в любом разделе, в любом проекте этот раздел называется «Благоустройство территории». Это всегда. Вы строите здание маленькое, а у вас все равно будет отдельным разделом «Благоустройство»: где дорожка, где подъезд, где выезд, где газон. Вы это все должны утвердить.

То есть я не очень понимаю, для чего теперь надо уменьшить парковочные места. Чем, конечно же, чиновники вызовут проклятия в свой адрес со стороны горожан, и обосновать это тем, что надо сделать для собак счастье. Делайте. Но, еще раз, это не является общественным пространством. На самом деле это часть того жилого объекта, который предполагается там застроить.

Насчет сокращения парковочных мест: конечно же, было бы это прекрасно, и платные парковки надо делать — прекрасно, и резидентные карты надо делать для автовладельцев, которые могут бесплатно или за копейки парковать свою машину в своем районе, но уже в каком-то другом районе они должны за это платить.

Прекрасно, сокращайте таким образом парковочные места, но параллельно вы должны предоставить своим гражданам альтернативу. Должны быть парковочные дома, должны быть более жесткие требования к девелоперам по подземным парковкам или тем же парковочным домам в рамках жилищных комплексов, которые они строят.

А этого не происходит. Происходит обратная политика, о которой мы говорили много раз: системное, методичное послабление в сторону застройщиков, снижение уровня требовательности к проектам и тем самым ухудшение среды обитания для граждан.

Д.Щ.: А я думал, ты скажешь: «Улучшение инвестиционной привлекательности», как любят говорить у нас.

Т.С.: К сожалению, мы не можем... Мы не можем говорить о повышении инвестиционной привлекательности города, в котором власти сокращают парковочные пространства, а не увеличивают. Я, как и ты, и эти все больные на голову урбанисты, против дешевого автовладения. Я сам владею автомобилем, это дорого, я понимаю, на что я подписался. Все, все ясно. Но права автовладельцев не должны таким смехотворным образом ущемляться. Автовладельцам надо создавать условия для того, чтобы они сами выбрали альтернативу.

Если в городе нет отлаженного общественного транспорта, который ездит как часы в северном городе... Если в городе 15 лет тема остановочных павильонов является каким-то фундаментальным неразрешимым вопросом... Если покупка 10 или 20 китайских автобусов представляется нам как какой-то цивилизационный прорыв... То скажите, пожалуйста, какой дурак пересядет из своего личного пространства, называемого автомобилем, и будет пользоваться вашим общественным транспортом?

Какой дурак будет ходить по сургутским тротуарам или ездить на каких-то, не знаю, скейтбордах, велосипедах, на роликовых коньках, если в городе нет ни одного пешеходного участка длиннее 300 метров, не разрываемого бордюром, каким-то нерегулируемым проездом и так далее и тому подобное?

То есть город совершенно при всем своем внешнем лоске и благоустройстве не благоустроен с этой элементарной точки зрения. А возьмите март, апрель — самые такие неприятные месяцы в Сургуте, когда тает снег, то плюс, то минус, вот эти колдобины вместо тротуаров из застывшего льда... Понимаете, инвестиционная привлекательность состоит из этих мелочей. Просто из этих мелочей.

Сколько паркуров в городе создано для той же молодежи, которой надо выйти из подъезда, из дома, из квартиры и просто куда-то на улицу попасть, не в подворотню? Сколько за 10 лет? Давайте, сколько? Один или два, понимаете?

Поэтому я думаю, для жителей тех микрорайонов, где предполагается применить эту новую измененную норму по парковкам, в лучшую сторону не изменится совершенно ничего. Я даже не понимаю, какая выгода тут этим девелоперам, потому что им что катком пройтись по земле, заасфальтировать, что траву посеять и как-то оградить это и назвать детской площадкой... Я не понимаю, это совершенно копеечные вещи.

Это просто какой-то такой странный ход, за которым, скорее всего, чего-нибудь другое кроется, понимаете? Потом выяснится, что можно площадь застройки увеличить еще на 7, 8, 10, 15 процентов. Вот тут надо смотреть. Но в любом случае данное решение опять в угоду девелоперам, не в угоду жителям.

А вот общественными пространствами действительно надо было бы заняться и составить какую-то большую программу на следующие 30 лет развития Сургута, и этой программой прямо обозначить: программа развития общественных объектов и пространств. И вперед, с песней, проектировать те объекты, которые реально формируют живую городскую среду, живое общество.

Д.Щ.: Да. Что ж, дорогие друзья, пожалуйста, если вам нравится и интересно то, что мы здесь обсуждаем, ставьте лайки. Если есть что сказать, то пишите комментарии, высказывайтесь. Интересные содержательные комментарии мы публикуем у нас еще на сайте, так что можете стать таким нашим автором. И ссылка на расшифровку, как всегда, будет в описании. Читайте на siapress.ru. И до новых встреч, через неделю вновь услышимся. До свидания!

Т.С.: Спасибо всем друзьям! Всем пока!