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​Почти 47,5 тысячи предложений поступило в Народную программу от жителей Тюменской области

В Тюменской области продолжается сбор идей для новой Народной программы

​Почти 47,5 тысячи предложений поступило в Народную программу от жителей Тюменской области
Фото: vk.com/aleksandr__moor

В Тюменской области продолжается сбор идей для новой Народной программы «Единой России». На сегодняшний день от жителей поступило почти 47,5 тысячи инициатив, сообщил губернатор Александр Моор.

Предложения присылают из всех без исключения муниципалитетов Тюменской области. Жители поднимают темы благоустройства, строительства социальных и спортивных учреждений, объектов здравоохранения. Также активно поступают предложения по поддержке семей с детьми, совершенствованию сфер образования, помощи участникам специальной военной операции, развитию культуры и спорта, а также цифровой трансформации – например, расширению интернета в сельской местности.

«Именно такие реальные запросы и должны стать основой программы: наша общая цель – делать жизнь в регионе комфортнее и лучше», – отметил губернатор.

Сбор предложений ведется в очном и онлайн-форматах – на сайте естьрезультат.рф и в штабе общественной поддержки партии. Активное участие в сборе принимают члены «Молодой Гвардии Единой России», активисты партии, участницы «Женского движения Единой России». Волонтеры не только организовывали пикеты в торговых центрах, но и ходили адресно по дворам в муниципалитетах, помогали жителям заполнить бланки.

Благодаря инициативам тюменцев, вносивших свои предложения в стратегический документ «Единой России» в 2021 году, в регионе появились десятки новых социальных объектов, построены и отремонтированы дороги, парки и скверы. Как отметил сенатор Владимир Якушев, программа 2021 года выполнена. Итоги ее реализации обсуждались на региональных форумах «Есть результат!».

Сейчас, прежде чем приступить к новым планам, партия проверяет выполнение обязательств старой народной программы. С февраля по всей области работают народные комиссии из общественников, депутатов и начинающих политиков. Они посетили 256 объектов – больницы, поликлиники, детские сады, объекты ЖКХ, учреждения спорта, культуры и дополнительного образования.

Итоговый документ новой Народной программы партия представит 22 августа на втором этапе Съезда. Сбор предложений продолжается до 10 августа.


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Сегодня в 18:29, просмотров: 176, комментариев: 0
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