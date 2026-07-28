В России ужесточили требования к трудовым мигрантам

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые требования для иностранных граждан, работающих в стране. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Одно из ключевых нововведений − обязанность мигрантов самостоятельно обеспечивать себя и членов своей семьи, находящихся на иждивении. Их доход должен быть не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента в том субъекте России, где они работают.

Если иностранный гражданин трудится сразу в нескольких регионах, расчет будет производиться исходя из самого высокого прожиточного минимума. При этом требуемый уровень дохода не может превышать среднемесячную заработную плату в соответствующем регионе.

Кроме того, закон устанавливает новые правила для детей трудовых мигрантов. После достижения 18 лет они должны будут оформить патент на работу либо покинуть Россию в течение 30 дней. При этом срок временного пребывания несовершеннолетних детей не сможет превышать срок действия патента их родителя.

Еще одно изменение касается уплаты налога на доходы физических лиц. Иностранные граждане должны будут вносить авансовые платежи по НДФЛ не только за себя, но и за своих несовершеннолетних детей. Размер платежей будет зависеть от категории трудоустройства и впоследствии индексироваться с учетом коэффициента-дефлятора и регионального коэффициента.

Новые требования распространяются на мигрантов, работающих по патенту у физических лиц, в организациях, у индивидуальных предпринимателей, а также у нотариусов и адвокатов, занимающихся частной практикой. Закон затронет и часть иностранных граждан, которые имеют право работать в России без патента.

Основные положения документа вступят в силу с 1 января 2027 года.

Напоминаем, в Югре еще на год продлят запрет на привлечение иностранных граждан, работающих по патентам, к отдельным видам деятельности. Перечень ограничений дополнят тремя направлениями: производством хлеба и мучных кондитерских изделий, складированием и хранением, включая пункты выдачи заказов, а также работой в сфере культуры, спорта и досуга.