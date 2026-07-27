В Ярковском округе обсудили развитие сельского туризма и поддержку агробизнеса

В Ярковском округе прошло заседание Совета по развитию предпринимательства с участием команды Инвестиционного агентства Тюменской области. Главные темы – поддержка сельского туризма, гранты для фермеров и новые инструменты взаимодействия бизнеса и власти.

Специалисты агентства презентовали меры господдержки для агротуризма, рассказали о сопровождении заявок на гранты и субсидии, а также представили сервис ЦУР.Бизнес.72. Эта платформа помогает предпринимателям оперативно решать вопросы с подключением к инженерным сетям, оформлением земли, получением разрешений на строительство. По сути – это «единое окно» для бизнеса, где можно быстро получить ответы без бюрократических проволочек.

Особый интерес у участников вызвали грантовые программы для сельхозпроизводителей. Как отметила руководитель Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Центра «Мой бизнес» Ольга Маслова, в работу взяты несколько направлений: сопровождение заявок на гранты для личных подсобных хозяйств в сфере сыроварения и козоводческих фермерских хозяйств, поддержка проектов по разведению крупного рогатого скота и овцеводства.

Для агробизнеса сейчас действуют две ключевые программы:

до 31 августа – прием заявок на грант «Агромотиватор» для участников специальной военной операции.

до 14 сентября – грант до 30 млн рублей на развитие крестьянско-фермерских хозяйств.

После официальной части прошли индивидуальные консультации, где предприниматели смогли задать вопросы и получить развернутые ответы специалистов.