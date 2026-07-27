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​В Тюменской области принимают дополнительные меры для защиты населенных пунктов от паводка

В Тюменской области готовятся к самому сложному сценарию паводка на Туре

​В Тюменской области принимают дополнительные меры для защиты населенных пунктов от паводка
Фото: vk.com/aleksandr__moor

В Тюменской области принимают дополнительные меры для защиты населенных пунктов от паводка на реке Туре. Уровень воды в главной водной артерии региона превысил отметку неблагоприятного явления и продолжает расти. Как сообщил губернатор Александр Моор, на 26 июля уровень воды составляет 872 сантиметра – за сутки он поднялся еще на 13 сантиметров. По прогнозу гидрологов, рост продолжится и может превысить показатели 2016 года.

«Используя опыт, который мы получили в Ишиме в 2024 году, готовимся к самому неблагоприятному сценарию. Тем более что так называемый дождевой паводок, в отличие от весеннего половодья, сложно прогнозировать», – отметил глава региона.

Причиной летнего паводка стали обильные дожди, прошедшие в Свердловской и Тюменской областях. Ситуация находится на личном контроле губернатора. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям принят комплекс мер по защите населения и инфраструктуры.

В Тюмени и Тюменском округе организовано круглосуточное дежурство на дамбах и насыпях. Особое внимание уделяется ночному времени. Как сообщил заместитель главы Тюмени Юрий Баранчук, городские дамбы находятся в удовлетворительном состоянии, их высота составляет от 9,5 до 11 метров, угрозы прорыва нет.

Создается резерв мешков и грунта – проверенный способ оперативного укрепления уязвимых участков. В город стягивается дополнительная техника: погрузчики и самосвалы. Для возможной эвакуации подготовлены пункты временного размещения, рассчитанные на 30 тысяч человек. В первую очередь планируется эвакуировать одиноких пожилых людей и больных.

Актуальную информацию о паводке жители могут получить через портал «Паводок72», который позволяет отслеживать уровень воды в реках, перекрытые дороги и места размещения эвакуированных, а также через чат-бот «Паводок.Инфо» в мессенджере МАКС.


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Сегодня в 18:22, просмотров: 186, комментариев: 0
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