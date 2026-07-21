Игрок из Югры Noticed помог PARIVISION выиграть турнир по Dota 2

Уроженец Нижневартовска Евгений «Noticed» Игнатенко выиграл чемпионат мира по Dota 2 (Esports World Cup 2026). Финал турнира прошел вчера, 20 июля, в Париже. Команда PARIVISION, за которую выступает югорчанин, обыграла BetBoom Team со счетом 3:1 и стала победителем. Самого Евгения Игнатенко признали самым ценным игроком турнира, сообщили СИА-ПРЕСС в пресс-службе PARIVISION.

Общий призовой фонд турнира составил два млн долларов. За победу PARIVISION получила 750 тысяч долларов, а Игнатенко как MVP турнира – дополнительный бонус в 25 тысяч долларов.

Евгению Игнатенко 23 года. Он играет на позиции оффлейнера. Эта роль требует выдержки и умения выстраивать игру команды в самых сложных моментах. На протяжении турнира именно его выступления эксперты называли одними из сильнейших.

После финала киберспортсмен признался, что ему сложно подобрать слова из-за эмоций: «Хотел просто сказать всем спасибо за поддержку. Спасибо, что болели и всегда следили за мной. Хотел бы еще выразить благодарность моей жене, которая всегда поддерживает меня в каждом моменте, в каждой трудности. Спасибо моей семье и друзьям за то, что в каждый момент, когда мне плохо, они могут разделить его со мной. Меня просто переполняют эмоции, тяжело это как-то все описать».

За плечами у Noticed большой путь на мировой сцене Dota 2. Он выступал за Winstrike, BetBoom Team и Virtus.pro, играл на The International – главном турнире года по Dota 2. В июне 2026 года Игнатенко перешел в PARIVISION из Team Yandex и уже стал чемпионом и лучшим игроком одного из крупнейших турниров сезона.