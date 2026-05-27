Югра стала лидером промышленного туризма в России

Югру официально признали лидером промышленного туризма в России. Регион получил награды за развитие индустриального гостеприимства на первом Российско-китайском форуме промышленного туризма, сообщает департамент промышленности округа.

В форуме участвовали эксперты из Китая и Беларуси, а также представители более 40 регионов России. Участники обменивались опытом и изучали лучшие практики развития промышленного туризма.

Куратор региональной программы развития промышленного туризма «Месторождения Югра» Василий Купкин отметил, что такие экскурсии позволяют показать регион с новой стороны и помогают молодежи осознанно выбирать профессию.

«Промышленный туризм – это не просто экскурсии, это возможность показать Югру с новой стороны, раскрыть потенциал предприятий и вдохновить новое поколение на развитие. Экскурсии на предприятия помогают молодежи осознанно выбирать профессии, видеть карьерные перспективы технических специальностей и возможности развития в регионе», — отметил Василий Купкин.

Югра получила высокие оценки сразу за несколько проектов. ООО «Ситиматик-Югра» отметили дипломом лучшей практики промышленного туризма за экологическое просвещение. АУ «НАЦ РН им. В. И. Шпильмана» получило диплом лидера промышленного туризма за развитие индустриального гостеприимства, а АО «СибурТюменьГаз» — за продвижение бренда работодателя.