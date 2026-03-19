Эдуард Исаков объявил об уходе с поста заместителя губернатора Югры

Заместитель губернатора Югры Эдуард Исаков объявил, что оставит свой пост. Об этом он сообщил лично. По его словам, в ближайшее время он передаст дела и контакты тому, кто по поручению губернатора Югры продолжит эту работу в правительстве региона.

Исаков отметил, что 30 лет его жизни были тесно связаны с Югрой. Девять лет он представлял округ в Совете Федерации и, как сенатор, занимался защитой интересов региона и его жителей.

Он также напомнил, что с начала специальной военной операции в Совфеде занимался вопросами поддержки участников и ветеранов СВО, а также их семей на законодательном и исполнительном уровнях. Уже в должности заместителя губернатора, по словам Исакова, он выстраивал взаимодействие между профильными департаментами региона, федеральными органами и муниципалитетами по вопросам гуманитарной помощи военнослужащим, социальных мер поддержки их семей и реабилитации бойцов, получивших боевые травмы.

«Благодарю за доверие, которое мне оказал губернатор Югры Руслан Николаевич Кухарук, когда предложил стать частью команды Правительства региона. Эта работа стала для меня важным профессиональным опытом», — отметил Эдуард Исаков.

Он добавил, что Югра навсегда останется для него родным домом, где прошла большая часть его жизни и где живут родители супруги.