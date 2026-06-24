Депутаты Сургута обсудили будущее Центрального рынка во время реконструкции

В Думе Сургута обсудили ситуацию вокруг Центрального рынка, который продолжает работать в условиях реконструкции. Помимо вопросов, связанных с ремонтом здания, депутаты подняли тему эффективности управления предприятием.

Во время заседания комитета по бюджету депутат Виктор Рябчиков обратил внимание на положение арендаторов. Из-за ремонта основного зала предпринимателей перевели в помещения меньшей площади. По его словам, часть торговых точек прекратила работу, а посетителей на рынке стало меньше.

«В связи с ремонтом арендаторы были перемещены в другое помещение. Насколько я знаю, арендная плата меньше не стала, хотя условия труда стали хуже. В связи с этим часть арендаторов ушла – раньше было три молочных магазина, сейчас остался один. К сожалению, я стал свидетелем того, что и посетителей стало меньше», − уточнил народный избранник.

Кроме того, депутат напомнил о недавнем отключении электроэнергии, из-за которого продавцы могли понести убытки из-за порчи продукции.

В администрации города пояснили, что отношения между арендаторами и арендодателем регулируются инвестором, который проводит реконструкцию объекта. По словам заместителя главы Сургута Артёма Кириленко, большинство предпринимателей не ушли с рынка окончательно, а лишь временно приостановили деятельность из-за нехватки площадей.

«Площадь второго и третьего залов меньше, чем первого, поэтому всем желающим разместиться не удалось. В планах инвестора до конца летнего периода завершить ремонт основного зала и вернуть арендаторов в основное помещение», – отметил он.

Отдельно депутаты вместе с администрацией обсудили, необходимо ли сохранять должность директора Центрального рынка. Депутат Владимир Болотов напомнил, что объект передан инвестору в долгосрочную аренду сроком на 25 лет, поэтому значительная часть функций фактически выполняется сторонней организацией.

«Зачем там директор? У него одна функция – заключить договор аренды, и все. Причем этот договор уже заключен на 25 лет. Если сотрудника убрать, а функцию передать профильному подразделению администрации или другой организации, будет экономия порядка полутора миллионов рублей в год», – заявил Болотов.

Заместитель главы города Оксана Виер сообщила, что администрация готова рассмотреть это предложение. При этом она отметила, что у предприятия по-прежнему сохраняются обязательства, связанные с действующим договором аренды.

«Этот вопрос можно рассмотреть, но сегодня мы не готовы дать по нему окончательное решение. К сентябрю ответ будет подготовлен», – пояснила она.

Весной этого года стало известно, что состояние Центрального рынка оказалось значительно хуже, чем предполагалось изначально. Подрядчику пришлось полностью заменить кровлю главного павильона, а также заново проектировать часть внутренних конструкций и инженерных сетей.

По информации инвестора, завершить ремонт центрального зала, фасада и главного входа планируется до конца лета, а полностью реконструкцию рынка рассчитывают закончить в 2027 году. После обновления здесь должен появиться современный фудмолл с фермерскими павильонами, ресторанами и продуктовым магазином.