Югра вошла в топ-5 регионов по падению продаж новостроек

В Югре заметно сократилось число сделок с квартирами в новостройках. По информации исследования компании «Самолет Плюс» на основе статистики Росреестра, ХМАО вошел в число 33 регионов России, где зафиксировано годовое снижение числа зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), пишут «Известия».

В ХМАО падение составило 27,3% – это один из самых высоких показателей по стране. Большее сокращение отмечено только в Ивановской области (-31%). Также существенное снижение зафиксировано в Санкт-Петербурге (-24%), Севастополе (-23%), Краснодарском крае (-20,5%) и Томской области (-18,1%).

В целом по России по итогам 2025 года зарегистрировано 794,1 тысячи ДДУ – это на 2,1% меньше, чем годом ранее.

При этом в ряде регионов рынок новостроек продемонстрировал рост. Лидером стала Тульская область, где количество зарегистрированных договоров увеличилось более чем в два раза – с 7,7 тысячи в 2024 году до 15,7 тысячи в 2025-м. Также заметный рост показали Курская область (+99,4%), Забайкальский край (+48,9%), Белгородская область (+41%) и Мордовия (+35,7%).

Эксперты объясняют спад в крупных регионах высокой ключевой ставкой и сокращением льготной ипотеки.

Кроме того, 1 февраля поменялись правила оформления семейной ипотеки. Теперь нельзя оформлять две льготные ипотеки на одну семью, супруги должны выступать созаемщиками. После этих изменений эксперты siapress.ru зафиксировали изменение структуры спроса − на вторичный рынок недвижимости.