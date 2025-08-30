Имя Мухаммад дали уже 255 мальчикам в Югре

В августе 2025 года в ХМАО самыми востребованными среди родителей стали арабские имена Мухаммад (255 мальчиков) и Амина (142 девочки). Об этом говорится в онлайн-реестре ЗАГС.

Среди других часто встречающихся мужских имен оказались:

Михаил – 186 малышей,

Александр – 166,

Артем – 131.

Для девочек после Амины в лидерах:

Анна – 141 новорожденная,

София – 130,

Сафия – 123.

Для сравнения, по всей России лидерами по итогам 2025 года остаются София (13 950 новорожденных девочек) и Михаил (16 076 мальчика).

Напомним, в 2024 году имя Мухаммад также являлось самым популярным среди югорчан. Так назвали более 300 детей.