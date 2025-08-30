16+
​Амина против Софии: родители Югры чаще называют своих детей арабскими именами

Имя Мухаммад дали уже 255 мальчикам в Югре

​Амина против Софии: родители Югры чаще называют своих детей арабскими именами
Фото: freepik.com

В августе 2025 года в ХМАО самыми востребованными среди родителей стали арабские имена Мухаммад (255 мальчиков) и Амина (142 девочки). Об этом говорится в онлайн-реестре ЗАГС.

Среди других часто встречающихся мужских имен оказались:

  • Михаил – 186 малышей,
  • Александр – 166,
  • Артем – 131.

Для девочек после Амины в лидерах:

  • Анна – 141 новорожденная,
  • София – 130,
  • Сафия – 123.

Для сравнения, по всей России лидерами по итогам 2025 года остаются София (13 950 новорожденных девочек) и Михаил (16 076 мальчика).

Напомним, в 2024 году имя Мухаммад также являлось самым популярным среди югорчан. Так назвали более 300 детей.


Сегодня в 11:04
