Имя Мухаммад дали уже 255 мальчикам в Югре

В августе 2025 года в ХМАО самыми востребованными среди родителей стали арабские имена Мухаммад (255 мальчиков) и Амина (142 девочки). Об этом говорится в онлайн-реестре ЗАГС.
Среди других часто встречающихся мужских имен оказались:
- Михаил – 186 малышей,
- Александр – 166,
- Артем – 131.
Для девочек после Амины в лидерах:
- Анна – 141 новорожденная,
- София – 130,
- Сафия – 123.
Для сравнения, по всей России лидерами по итогам 2025 года остаются София (13 950 новорожденных девочек) и Михаил (16 076 мальчика).
Напомним, в 2024 году имя Мухаммад также являлось самым популярным среди югорчан. Так назвали более 300 детей.