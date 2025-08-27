16+
Почти 350 кандидатов будут бороться за кресла депутатов и глав поселений в Югре

Югра готовится к единому дню голосования — 2025

Почти 350 кандидатов будут бороться за кресла депутатов и глав поселений в Югре
Фото siapress.ru

В Ханты-Мансийском автономном округе идёт подготовка к Единому дню голосования, который состоится 14 сентября 2025 года. Жителям региона предстоит выбрать депутатов дум муниципальных образований, а также глав городских и сельских поселений.

Всего на муниципальных выборах в Югре зарегистрировано 349 кандидатов. Из них 318 претендуют на депутатские мандаты, 31 — на должности глав городских и сельских поселений. По партийной принадлежности кандидаты распределились следующим образом: «Единая Россия» — 98, КПРФ — 69, ЛДПР — 78, «Справедливая Россия — За правду» — 34, «Новые люди» — 15, «Коммунисты России» — 5, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость — 9, самовыдвиженцы — 41. Наибольшая конкуренция отмечена на выборах главы городского поселения Советский — здесь за должность борются сразу семь кандидатов.

Семерым кандидатам было отказано в регистрации. Причинами стали сокрытие сведений о судимости, несоответствие документов требованиям закона, отсутствие пассивного избирательного права, а также недостаточное количество достоверных подписей в поддержку выдвижения.

В единый день голосования пройдут выборы депутатов дум городов Покачи, Радужный и Мегион восьмого созыва, депутатов дум Белоярского района и сельских поселений, выборы глав в Советском, Барсово, Сытомино, Малом Атлыме, Леушах и Мулымье. Также состоятся дополнительные выборы депутата совета депутатов Куминского.

Региональный общественный штаб по наблюдению за выборами также готовится к работе в день голосования. Он был создан в Югре в 2023 году на постоянной основе и возглавляется председателем Общественной палаты округа Алсу Магановой. В состав штаба входят члены и эксперты Общественной палаты, представители НКО, СМИ, высших учебных заведений и политологи. По словам организаторов, это позволяет объединить усилия различных структур и повысить доверие к избирательному процессу.

Во всех территориальных и участковых избирательных комиссиях округа работают телефоны горячей линии, подробная информация размещена на официальных страницах ТИК.


Сегодня в 17:58, просмотров: 100, комментариев: 0
