В Югре стартует выдача «арктических гектаров»

С 1 сентября 2025 года жители Югры смогут участвовать в федеральной программе «Арктический гектар» и получить землю для жизни и работы в арктических районах округа. Об этом сообщает Стройкомплекс Югры.

Программа стартует в двух муниципалитетах – Белоярском и Березовском районах. Желающим предоставят участки для строительства жилья, ведения сельского хозяйства или предпринимательской деятельности. Один человек может получить до 1 гектара земли, а коллектив из до 10 человек – до 10 гектаров. Земля передается в безвозмездное пользование на 5 лет.

В Белоярском районе участки предлагаются как в межселенных территориях, так и в границах поселений Верхнеказымский, Казым, Лыхма и Сорум. Общая площадь доступных земель превышает 3 тысячи гектаров. В Березовском районе под программу выделено около 420 гектаров вблизи населенных пунктов Саранпауль, Игрим и Березово.

Подать заявку на получение участка можно будет на портале надальнийвосток.рф.

Напоминаем, программа «Арктический гектар» действует с 2021 года и аналогична «Дальневосточному гектару». Участниками могут стать не только граждане России, но и иностранцы – участники Госпрограммы по переселению соотечественников.