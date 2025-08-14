Югорчан предупреждают о телефонных мошенниках

В Югре за семь месяцев 2025 года зарегистрировано 8 081 IT-преступление, сообщили в пресс-службе окружного управления МВД. Более половины из них — 57% или 4 600 случаев — связаны с имущественными посягательствами, такими как мошенничества и кражи.

При этом ущерб от имущественных преступлений в сфере IT-технологий снизился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 1,42 млрд рублей до 1,28 млрд. В ведомстве отмечают, что это результат мер, принимаемых государством для борьбы с киберпреступностью, а также работы правоохранителей и спецслужб, которые не только расследуют такие дела, но и ведут профилактическую деятельность.

Среди наиболее распространённых схем мошенничества — звонки от имени сотрудников банков, госорганов и полиции (31%), аферы на торговых площадках (16%), в сфере микрокредитования (21%), инвестиционные махинации (12%), взломы аккаунтов в соцсетях и мессенджерах с просьбой о помощи (7%). Остальные 13% приходятся на обманы с использованием сервисов вроде BlaBlaCar, обещаний интим-услуг, схемы «родственник в беде» и прочие.

Особенно уязвимы к киберпреступникам пожилые люди. В УМВД напомнили, что адаптироваться к цифровым угрозам им сложнее, а внушаемость с возрастом повышается. Один из примеров — случай 73-летней жительницы Сургута, которая, поверив звонкам лжесотрудников госуслуг и ФСБ, продала квартиру и перевела мошенникам более пяти миллионов рублей.

Правоохранители призывают граждан не передавать по телефону персональные данные, особенно под давлением или угрозами, и при малейших сомнениях обращаться в полицию. В рамках профилактики полицейские регулярно проводят уличные акции, раздают памятки и отвечают на вопросы жителей, рассказывая о безопасном поведении в интернете и по телефону.