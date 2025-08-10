​Югра помогает восстанавливать Авдеевку и Макеевку

Губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил о ходе рабочей поездки в Донецкую Народную Республику, которую он проводит совместно с главой региона Денисом Пушилиным. Первым пунктом визита стала Авдеевка, где полным ходом идет восстановление жилого дома, на крышу которого батальон «Югра» первым установил российский флаг при освобождении города.

«В полном объеме выполнены работы по укреплению фундамента, до конца этого года планируем закрыть теплый контур», — отметил глава округа.

Отдельное внимание уделено подшефной Макеевке, с которой Югра сотрудничает с 2022 года. По словам Кухарука, за это время удалось пройти путь от срочных ремонтов до разработки комплексного мастер-плана восстановления города. Цель — повысить качество жизни макеевчан по тем же стандартам, что применяются в Ханты-Мансийском автономном округе.

В этом году завершат работы на нескольких ключевых объектах:

Лицей № 2 «Престиж» — обустройство спортивного ядра с футбольным полем, доступным для школьников и жителей микрорайона.

— обустройство спортивного ядра с футбольным полем, доступным для школьников и жителей микрорайона. Детский сад № 19 — капитальный ремонт здания с полным оснащением мебелью и оборудованием.

— капитальный ремонт здания с полным оснащением мебелью и оборудованием. Аллея Победы (2 очередь) — восстановление постамента памятника танку «Макеевский школьник» с облицовкой гранитом, благоустройство территории, устройство входной группы и малых архитектурных форм.

— восстановление постамента памятника танку «Макеевский школьник» с облицовкой гранитом, благоустройство территории, устройство входной группы и малых архитектурных форм. Сквер 9-й пятилетки — ремонт монумента «Памяти погибших макеевчан», создание пространства для отдыха с детской площадкой, скейт-парком и веревочным парком.

— ремонт монумента «Памяти погибших макеевчан», создание пространства для отдыха с детской площадкой, скейт-парком и веревочным парком. Городской дворец детского и юношеского творчества им. В.Г. Джарты — комплексный ремонт внутренних помещений и оснащение учреждения.

Кроме того, ведется проектирование современного физкультурно-оздоровительного комплекса, строительство которого начнется в следующем году.

«Весь наш путь — от восстановления выбитых окон к новым дорогам и социальным объектам — направлен в сторону мирного будущего Макеевки. Мы видим ее не просто восстановленной до прежнего уровня. Это будет современный, комфортный, привлекательный город. Место, где хочется жить, растить детей и строить планы», — подчеркнул Руслан Кухарук.