Власти Сургута проверят свалку асфальта возле речпорта

Вода в водоемах Сургута становится грязной не сама по себе. Пока в городе продолжает действовать запрет на купание из-за несоответствия воды санитарным нормам, жители обращают внимание на мусор у берегов. Так, сургутянка Ирина Е. сообщила, что в районе речпорта неизвестные выбросили у берега асфальт с арматурой.

«Конечно, вода будет грязная, если свалки устраивают возле воды. На речпорту, на спуске от кафе «Корона», возле берега неизвестные ландшафтеры свалили асфальт с арматурой. Если бы установили камеры, можно было хотя бы следить за порядком возле воды», ‒ написала горожанка в комментариях под постом администрации города.

Представители мэрии Сургута ответили, что обращение уже передали в контрольное управление. Специалисты должны выехать на место, обследовать участок и принять меры в рамках полномочий.

Также в мэрии пояснили, что ближайшие камеры видеонаблюдения находятся в сквере Речников, где установлен танк Т-55. По плану развития АПК «Безопасный город», камеры возле памятника жертвам политических репрессий планируют установить до 2030 года.

При этом территория за пределами благоустроенной части речного порта не входит в перечень зон, где должны появиться камеры. В администрации уточнили, что там нет муниципальных объектов, а сам участок представляет собой лесной массив, прилегающий к береговой линии.

Ранее власти сообщали, что купание во всех водоемах Сургута остается запрещенным. По итогам лабораторных исследований вода не соответствует нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Запрет действует, в том числе, на реке Сайме в парке «За Саймой», реке Черной на Аэрофлотской, водоеме в СОТ «Виктория», водохранилище Сургутской ГРЭС-2 и водоеме между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом.