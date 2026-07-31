В Сургуте завершили ремонт 10 объектов в рамках дорожной кампании

В Сургуте завершили ремонт 10 из 22 объектов, включенных в дорожную кампанию 2026 года. Об этом сообщили в администрации города. Одним из ключевых направлений остается обновление внутриквартальных проездов. В этом году ремонт выполнят на пяти таких участках, три из них уже готовы.

Среди завершенных объектов — проезд от Бульвара Писателей до детского сада «Филиппок» протяженностью 103 метра. Здесь обновили дорожное покрытие и тротуар, установили новые бордюры и восстановили зеленые насаждения. Работы завершили 27 июля.

Всего в рамках кампании планируется привести в порядок 22 объекта общей площадью более 300 тысяч квадратных метров. Кроме того, подрядчики устранили колейность на дорогах общей площадью свыше 26 тысяч квадратных метров.

На ремонт дорог в 2026 году направлено более 2,5 млрд рублей. Завершить все работы подрядные организации планируют к 1 сентября.