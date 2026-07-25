Сургутянам назвали график временных отключений ТВ и радио

В Сургуте с 27 по 31 июля возможны временные перерывы в трансляции некоторых теле- и радиоканалов. По графику, отключения возможны с 10:00 до 18:00, но не более 16 часов в указанные даты. Об этом СИА-ПРЕСС рассказали в пресс-службе мэрии.

Временное отключение связано с покраской металлоконструкции радиотелевизионной башни в поселке Белый Яр. Работы проводят для защиты башни от коррозии.

Полный список телеканалов и радиостанций, где возможны временные перерывы в вещании, смотрите в нашей инфографике ниже.

Уточнить график перерывов в трансляции можно на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов», в Кабинете телезрителя и в мобильном приложении «Телегид» во вкладке «Вещание».