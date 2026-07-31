Япония возобновит студенческие стажировки в России

Министерство иностранных дел Японии с августа 2026 года возобновит программу студенческих стажировок в российских вузах. Об этом сообщает портал Nihon News со ссылкой на заявление ведомства, передает РБК.

«Даже в условиях сложной международной ситуации важно поддерживать обмены между молодыми людьми, которые будут формировать будущее японо-российских отношений», − отметили в ведомстве.

По информации Nihon News, уже в этом году в Россию планируют направить несколько десятков студентов. В течение нескольких недель они будут посещать российские университеты, общаться со студентами, изучающими японский язык, а также знакомиться с культурой страны.

Программа студенческих обменов между Россией и Японией действует с 1999 года. Сначала ее приостановили из-за пандемии коронавируса, а затем − на фоне конфликта на Украине.

Между тем в сургутских вузах японского направления подготовки сейчас нет. Как сообщили СИА-ПРЕСС в пресс-службе Сургутского государственного педагогического университета, соответствующие образовательные программы в вузе не реализуются.

В Сургутском государственном университете также отсутствует направление, связанное с японским языком, однако вуз активно развивает сотрудничество с Китаем. В 2025 году здесь впервые набрали студентов на направление «Лингвистика» по профилю «Перевод и переводоведение (английский/китайский)».

Недавно будущие китаисты вернулись с двухнедельной образовательной практики в филиале Пекинского университета на острове Хайнань, где изучали китайский язык и совершенствовали разговорные навыки в естественной языковой среде.

Развивается и научное сотрудничество. В 2024 году студенты-химики СурГУ прошли исследовательскую стажировку в китайском городе Хэфэй в рамках международной программы Future Scientist Exchange Program (FuSEP). Во время поездки они работали в лабораториях одного из ведущих университетов Китая − University of Science and Technology of China.