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​Электромобили: что нужно знать перед покупкой? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Ученый назвал главные плюсы и минусы электромобилей

​Электромобили: что нужно знать перед покупкой? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: magnific.com

Электромобили все чаще появляются на российских дорогах, но массовым транспортом пока не стали. Одни видят в них будущее авторынка, другие считают их дорогой альтернативой обычным машинам с большим количеством ограничений. Ученый Пермского Политеха Сергей Пестриков объяснил, в каких условиях электрокар действительно удобен, а где его минусы могут перевесить плюсы.

Плюсы электромобилей

Электромобиль устойчивее на дороге

Один из главных плюсов электрокара – низкий центр тяжести. Самая тяжелая часть машины, батарея, обычно находится под полом между осями. За счет этого автомобиль как бы «прижимается» к дороге и меньше наклоняется на поворотах.

У обычных бензиновых и дизельных машин тяжелый двигатель чаще всего расположен спереди. Из-за этого передняя часть сильнее нагружена, а сцепление задних колес может быть хуже.

Сергей Пестриков приводит простой пример: бензиновый Volkswagen Golf весит около 1 300-1 400 килограммов, а его электрическая версия ID.3 – уже 1 700-1 800 килограммов. Но у электромобиля масса распределена иначе, поэтому на поворотах он ведет себя устойчивее. Это особенно заметно в городе, где водитель часто перестраивается, тормозит и поворачивает.

Машина сама возвращает часть заряда

Еще одно преимущество электромобилей – рекуперация. Это система, при которой машина во время торможения не просто теряет энергию, а возвращает часть ее обратно в батарею.

Для города это особенно полезно: водитель постоянно разгоняется, тормозит на светофорах, стоит в пробках, снова трогается. В таких условиях электромобиль может заметно экономить заряд.

«По данным испытаний, электромобиль может возвращать до 30% заряда, в плотном трафике средний уровень подзарядки достигает 22%, а у некоторых моделей – до 40%. При этом общая эффективность электрического транспортного средства значительно выше: из каждых 100% батареи на вращение колес уходит 87-91%. Оставшиеся 9-13% расходуются на нагрев самого электромотора, проводов и питание бортовых приборов. У бензиновой машины все иначе: только 30% топлива приводят ее в движение, а остальные 70% уходят в тепло, выхлопные газы и полностью теряются при каждом нажатии на тормоз», – указал эксперт.

Обслуживание проще и дешевле

В электромобиле нет привычного двигателя внутреннего сгорания, сложной коробки передач, масла, свечей и многих других деталей, к которым привыкли владельцы бензиновых машин. Поэтому и плановое обслуживание обычно проще.

По словам Пестрикова, чаще всего владельцу электрокара нужно проверять проводку, раз в год менять салонный фильтр, делать диагностику и обновлять программное обеспечение.

«Средний чек для таких моделей составляет около шести тысяч рублей, тогда как у гибридов – около девяти тысяч, а у машин с бензиновым двигателем – от 12, то есть затраты ниже на 30-50%», – отмечает спикер.

Зимой электромобиль легче завести

Электромотору не нужно прогреваться, в нем нет деталей, которые должны «раскрутиться» после холодной ночи. Машина запускается нажатием кнопки.

По словам ученого, испытания показывали стабильный запуск электрических моделей при температуре от -10 до -25 градусов, а в отдельных тестах работоспособность сохранялась даже при -40.

Напомним, в феврале 2026 года в Сургуте заметили прототип первого российского электрокара «Атом». Югра стала основной площадкой для «зимнего экзамена» перед запуском серийного производства.

В салоне тише и меньше вибраций

В обычной машине двигатель создает постоянный шум и тряску. В долгой поездке это утомляет, даже если человек не всегда это замечает. В электрокаре таких факторов меньше: нет громкого мотора, меньше вибраций, салон воспринимается спокойнее.

Сергей Пестриков отмечает, что в бензиновых автомобилях уровень шума в салоне может достигать 70 децибел – это примерно уровень громкого разговора. В электромобиле он ниже, поэтому водитель меньше устает и лучше сохраняет концентрацию.

Минусы электромобилей

Главная проблема – батарея

Почти все ключевые ограничения электромобиля связаны с аккумулятором. Он влияет на запас хода, стоимость машины, скорость зарядки, срок службы и цену возможного ремонта.

Батарея – самый дорогой элемент электрокара. Если она выйдет из строя, владелец может столкнуться с очень серьезными расходами. Поэтому при покупке подержанного электромобиля состояние аккумулятора становится едва ли не главным вопросом.

По словам ученого, современные батареи рассчитаны примерно на восемь-десять лет или 160-200 тысяч километров пробега. Но если аккумулятор серьезно поврежден, его замена может стоить 70-80% цены нового автомобиля, а иногда даже больше рыночной стоимости машины с пробегом.

Утилизация батарей остается сложной

Аккумуляторы электромобилей нельзя просто выбросить или переработать так же легко, как обычные детали автомобиля. В них содержатся тяжелые металлы и токсичные вещества. Если они попадут в почву или воду, это может стать экологической проблемой.

Эксперт отмечает, что такие технологии пока остаются дорогими и энергозатратными. Поэтому экологичность электромобиля нужно оценивать не только по отсутствию выхлопа, но и по полному жизненному циклу – от производства батареи до ее утилизации.

Запас хода меньше, чем у бензиновых машин

Даже современные электромобили чаще всего проезжают без подзарядки меньше, чем бензиновые и дизельные автомобили на полном баке.

Средний запас хода электрокара – около 350-400 километров. Бензиновая легковая машина может проехать 700-1 000 километров, дизельная – еще больше. Поэтому в городе электромобиль может быть удобен, а вот в дальних поездках требует планирования маршрута.

«Паспортные цифры, указанные производителями, почти всегда отличаются от реальных. Тесты проводят по стандартам в идеальных условиях: ровная дорога, умеренная температура, плавная езда без резких ускорений. В жизни такого практически не бывает, поэтому реальная дистанция оказывается на 10-20% меньше заявленного», – подчеркивает Сергей Пестриков.

На трассе заряд уходит быстрее

В городе электромобиль чувствует себя лучше: частые торможения позволяют использовать рекуперацию и возвращать часть энергии в батарею. На трассе такой эффект почти не работает.

При высокой скорости энергия уходит в основном на сопротивление воздуха. Чем быстрее едет машина, тем быстрее падает запас хода. По словам эксперта, при переходе с 50 до 90 километров в час пробег электромобиля может сократиться на 22-26%, а при разгоне до 120 километров в час – еще на 23-30%.

У бензиновых машин ситуация другая: на трассе расход топлива часто, наоборот, становится ниже, чем в городе. Поэтому для дальних поездок электромобиль пока менее универсален.

Мороз сокращает пробег почти вдвое

Для Югры и других северных регионов это один из самых важных минусов. Электромобиль может легко запуститься зимой, но дальность поездки в мороз заметно снижается.

Причина простая: энергия уходит не только на движение, но и на обогрев салона, батареи и поддержание ее рабочей температуры. При -20 градусах реальный запас хода может сократиться почти вдвое. Время зарядки тоже увеличивается: вместо условных 30 минут оно может растянуться до 45-60 минут.

Сергей Пестриков объясняет, что на морозе химические процессы внутри литий-ионной батареи замедляются. Аккумулятор хуже отдает энергию и сам тратит заряд на обогрев. Поэтому владельцу приходится чаще заряжаться и дольше ждать.

Так кому подходит электромобиль

Электромобиль лучше всего раскрывается в городе. Он удобен для коротких поездок, пробок, ежедневного маршрута «дом – работа – дом», особенно если рядом есть зарядка. В таких условиях он может быть тихим, экономичным и приятным в управлении.

Но для трасс, дальних поездок и регионов с суровой зимой электрокар пока требует осторожного подхода. Нужно заранее понимать, где заряжаться, сколько реально проедет машина зимой, как быстро она теряет заряд и во сколько может обойтись ремонт батареи.

Поэтому электромобиль – это не универсальная замена бензиновой машине. Это транспорт под конкретный сценарий: город, понятный маршрут, доступная зарядная инфраструктура и готовность учитывать ограничения батареи.


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Сегодня в 15:27, просмотров: 201, комментариев: 0
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