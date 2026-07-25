Ключевая ставка в России снизилась до 14% годовых

Вчера, 24 июля, Центробанк снизил ключевую ставку до 14% годовых – на 25 базисных пунктов. Об этом говорится на сайте регулятора.

Дальнейшие решения по ставке ЦБ будет принимать в зависимости от инфляции, инфляционных ожиданий и рисков для экономики. Базовый сценарий предполагает, что средняя ключевая ставка в 2026 году будет в диапазоне 14,5-14,6%, а в 2027 году – 10,5-12,5%.

В ЦБ РФ объяснили, что во втором квартале 2026 года экономика росла умеренно. При этом летнее ускорение цен во многом связано с разовыми факторами – в том числе с подорожанием топлива и плодоовощной продукции. Годовая инфляция на 20 июля составила 5,9%.

По прогнозу Банка России, из-за заметного роста цен на топливо инфляция по итогам 2026 года составит 6-7%. В 2027 году регулятор ожидает возвращения инфляции к целевому уровню.

Кстати, ранее ЦБ назвал инфляцию в Югре самой низкой среди регионов России.

Напомним, в конце марта Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 15%. Тогда старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха Юлия Стародумова в комментарии СИА-ПРЕСС отмечала, что в 2026 году снижение, скорее всего, будет постепенным. По ее прогнозу, ставка могла оставаться в пределах 14-16%, а к концу года снизиться до 12-13%.