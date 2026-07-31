Юристы оценили риски для пользователей Telegram после новостей о Павле Дурове

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#309 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1783064339"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1785524342"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=vnNhw8ZoH4Mvf16sqjRVX+p/uxEcfJy5GPn2AHCkELyhIMiANNisUADGtAngamLmVV2XOR4GMjWvjJSOlLfHj5y84Pkaq/8QbQywtbNa80Ig2AvbNE4bGFsQz48AHMg+"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=vnNhw8ZoH4Mvf16sqjRVX+p/uxEcfJy5GPn2AHCkELyhIMiANNisUADGtAngamLmVV2XOR4GMjWvjJSOlLfHj5y84Pkaq/8QbQywtbNa80Ig2AvbNE4bGFsQz48AHMg+"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "21466047d56df75113a5332f85644cc1.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeu2ayp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-07-03 12:38:59"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-07-31 23:59:02"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#317 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#304 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1783064253"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1785524386"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=540SQMgt2a0AB0f3djGu+FmQNKjG2dYHJwkODExA6XCscmGV/fOAEwg59WHPFRM+OMnlzdsJzkmNxTlhycR6ltO4nZwHwF9m8Wzclu+vice4n5RBiEf70LUJNOvw2AXF"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=540SQMgt2a0AB0f3djGu+FmQNKjG2dYHJwkODExA6XCscmGV/fOAEwg59WHPFRM+OMnlzdsJzkmNxTlhycR6ltO4nZwHwF9m8Wzclu+vice4n5RBiEf70LUJNOvw2AXF"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "f9c56170731e8fba68e78f78a23c4057.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeu2ayp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-07-03 12:37:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-07-31 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#304 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1783064253"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1785524386"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=540SQMgt2a0AB0f3djGu+FmQNKjG2dYHJwkODExA6XCscmGV/fOAEwg59WHPFRM+OMnlzdsJzkmNxTlhycR6ltO4nZwHwF9m8Wzclu+vice4n5RBiEf70LUJNOvw2AXF"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=540SQMgt2a0AB0f3djGu+FmQNKjG2dYHJwkODExA6XCscmGV/fOAEwg59WHPFRM+OMnlzdsJzkmNxTlhycR6ltO4nZwHwF9m8Wzclu+vice4n5RBiEf70LUJNOvw2AXF"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "f9c56170731e8fba68e78f78a23c4057.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeu2ayp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-07-03 12:37:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-07-31 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#309 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1783064339"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1785524342"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=vnNhw8ZoH4Mvf16sqjRVX+p/uxEcfJy5GPn2AHCkELyhIMiANNisUADGtAngamLmVV2XOR4GMjWvjJSOlLfHj5y84Pkaq/8QbQywtbNa80Ig2AvbNE4bGFsQz48AHMg+"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=vnNhw8ZoH4Mvf16sqjRVX+p/uxEcfJy5GPn2AHCkELyhIMiANNisUADGtAngamLmVV2XOR4GMjWvjJSOlLfHj5y84Pkaq/8QbQywtbNa80Ig2AvbNE4bGFsQz48AHMg+"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "21466047d56df75113a5332f85644cc1.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeu2ayp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-07-03 12:38:59"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-07-31 23:59:02"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#317 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  79,8573   EUR  90,8776  

Новости

Больше новостей
Вы в Телеграмме:
Комментировать
0
Будете смотреть международные турниры по боксу с участием российских спортсменов?
Комментировать
0
Больше опросов

​За Telegram Premium и «звездочки» пока не наказывают, объяснили юристы

Юристы оценили риски для пользователей Telegram после новостей о Павле Дурове

​За Telegram Premium и «звездочки» пока не наказывают, объяснили юристы
Фото: magnific.com

Пользователям Telegram сейчас не грозит наказание за покупку Premium-подписки, подарков или отправку сообщений за «звездочки», пока сам мессенджер не признан экстремистской организацией. Об этом РБК рассказала кандидат юридических наук, доцент Финансового университета Анна Бердникова.

«Здесь пользователь, сам покупатель приобретает именно цифровую услугу компании Telegram. И здесь зачастую используются посредники, такие как Apple, Google, другие иные системы. То есть здесь не идет перевод лично и напрямую самому владельцу – Павлу Дурову», – пояснила Бердникова.

При этом юрист уточнила: если «звездочками» будет оплачено сообщение напрямую Дурову, который попал в перечень Росфинмониторинга, это могут расценить как финансирование экстремизма.

Адвокат, партнер адвокатского бюро «Корвус» Андрей Гривцов также отметил, что включение Дурова в перечень не означает признание экстремистским самого Telegram.

«Поэтому, на мой взгляд, сейчас для пользователей ничего не меняется. Определенные риски могут возникнуть, если будет признана экстремистской сама организация, осуществляющая предоставление услуг мессенджера», – указал он.

По словам Гривцова, для обычных пользователей возможные риски пока не выглядят существенными. Он привел в пример Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории России), где негативные последствия для пользователей чаще всего были связаны не с самим использованием сервисов, а с финансированием – например, покупкой рекламы.

Также пользователей мессенджера предупредили о рисках репостов из канала Дурова. По словам юриста Игоря Семеновского, такие действия могут быть расценены как распространение информации, связанной с содействием террористической деятельности.

Напомним, накануне, 29 июля, ФСБ предъявила Павлу Дурову обвинение по делу о содействии террористической деятельности. Также Дуров был объявлен в международный розыск.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:52, просмотров: 115, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Молодая сургутянка на 34-й неделе беременности родила тройню — первую в городе в этом году 871
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 августа? // АФИША 651
  3. Виолетта Жученко: «Мы мечтаем создать свой острог, который станет местом притяжения для горожан и туристов» 630
  4. ​В Тюмени срочно набирают волонтеров для борьбы с паводком: власти заявили о критической ситуации 620
  5. ​Когда ждать пенсии и пособия в августе: график выплат в Югре 564
  6. Югорчанка фиктивно прописала у себя десять мигрантов. Теперь ее ждет суд и, возможно, тюрьма 525
  7. В Югре следователи за полгода взыскали в бюджет более 2 млрд рублей 487
  8. ​Маркировка вызовов привела к снижению числа холодных обзвонов и спам-звонков 430
  9. ​С 1 августа россияне начнут получать налоговые уведомления по новым правилам 212
  10. На Пролетарском и Университетской в Сургуте временно отключат горячую воду 199
  1. ​«Снести проще, чем сохранить»: в Сургуте обсудили утрату архитектурной памяти 2135
  2. ​Жители Сургута смогут увидеть Оленью Луну 28 и 29 июля 1992
  3. Благоустройство, дороги и общественные пространства — Максим Слепов обсудил с журналистами жизнь города 1978
  4. В Сургуте вдвое увеличилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ на высший балл 1780
  5. ​Шведский стол вместо серой каши 1750
  6. ​Суд Сургута назначил Ивану Барсову 80 часов обязательных работ 1719
  7. Коммунальщики раскапывают землю, что-то делают и уходят. А кто и когда должен восстановить благоустройство? 1718
  8. ​Газ вместо бензина: тренд или необходимость? 1667
  9. ​Электромобили: что нужно знать перед покупкой? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1579
  10. ​Часть домов Восточного района Сургута останется без воды 28 и 29 июля 1505
  1. ​Где есть бензин? В Сургуте заработала онлайн-карта заправок 6174
  2. В 32 микрорайоне Сургута обновили площадку для детей с ОВЗ 5254
  3. Причины остаться 4317
  4. ​Долгострой в Сургуте на Мелик-Карамова признали пригодным для завершения ‒ что дальше? 3963
  5. ​У заправки «Газпром» в Сургуте собралась большая очередь // ФОТОФАКТ 3557
  6. ​Последняя капля… бензина? 3395
  7. ​Владимир Болотов: «Нам важно удержать в Сургуте молодых, активных и квалифицированных людей» 3390
  8. Яркое лето с Брусникой 3371
  9. У «Газпромнефти» в Сургуте снова аншлаг // ВИДЕОФАКТ 2977
  10. ​Спор вокруг намыва песка у «Боровой» в Сургуте дошел до Минприроды 2848

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика