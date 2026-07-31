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В Югре суд взыскал почти полмиллиона рублей с отца и сына за обучение в колледже по поддельному аттестату

Суд Радужного взыскал ущерб за обучение в колледже по поддельному аттестату

В Югре суд взыскал почти полмиллиона рублей с отца и сына за обучение в колледже по поддельному аттестату
Фото Magnific

Радужнинский городской суд взыскал с бывшего студента и его отца около 454 тысяч рублей в пользу Радужнинского политехнического колледжа. Такое решение принято по иску образовательного учреждения о возмещении материального ущерба.

Как установил суд, отец хранил поддельный аттестат о среднем общем образовании и табель итоговых оценок, оформленные на имя сына. На основании этих документов с завышенным средним баллом молодой человек поступил в колледж на бюджетную очную форму обучения и учился там с сентября 2024 года по март 2026 года.

В сумму ущерба вошли расходы на обучение и выплаченная студенту стипендия. Суд постановил взыскать эти средства солидарно с бывшего обучающегося и его отца. Кроме того, ответчики должны выплатить около 14 тысяч рублей государственной пошлины в доход муниципалитета.

Ранее в образовательных учреждениях Югры начали проверку успеваемости студентов, поступивших по аттестатам иностранных государств. По итогам мониторинга за полгода были отчислены около 400 человек, зачисленных на основании аттестатов, выданных Республикой Таджикистан.

По данным УМВД России по Югре, с начала года в регионе возбуждено более 50 уголовных дел, связанных с использованием поддельных аттестатов.


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Сегодня в 11:16, просмотров: 151, комментариев: 0
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