Подростку с рецидивом лейкоза из Югры необходимо собрать еще более 15 миллионов рублей на лечение в Израиле

Всего за пять дней после публикации истории 14-летнего Елисея Сафронова жители Югры, в том числе читатели СИА-ПРЕСС, помогли собрать более миллиона рублей на его лечение.

Семья признается, что такой отклик стал для них огромной поддержкой, однако до закрытия сбора еще далеко − необходимо найти более 15 миллионов рублей.

«По состоянию на 30 июля благодаря всем вам собрано: Сбербанк − 3 286 858 рублей, Т-Банк − 2 436 008,33 рубля. Всего − 5 732 054,33 рубля. Хочу сказать огромное спасибо каждому, кто откликнулся! Спасибо, что не остались равнодушны! Благодарю каждого, кто причастен к этим цифрам. Вы наша вера. И наша поддержка», − рассказали родители мальчика в группе «Спасем Елисея вместе».

По словам семьи, всего за несколько дней после того, как к сбору подключились СМИ и неравнодушные жители, удалось собрать более миллиона рублей. До этого за месяц благотворители перечислили около пяти миллионов.

Несмотря на это, семье по-прежнему предстоит собрать 15 267 945,67 рубля. Именно столько не хватает, чтобы оплатить лечение подростка.

Напомним, у Елисея диагностирован острый лимфобластный лейкоз с редкой генетической мутацией. За последний год он перенес несколько курсов химиотерапии, трансплантацию костного мозга и лечение в Китае. Однако после рецидива болезнь вновь дала о себе знать.

Сейчас мальчик находится в детском медицинском центре «Шнайдер» в Израиле. Последнее обследование выявило минимальную остаточную болезнь, поэтому врачи приняли решение сначала добиться полной ремиссии и только после этого провести повторную трансплантацию костного мозга.

На лечение требуется около 21 миллиона рублей. Семья продолжает сбор и просит всех, у кого есть возможность, поддержать Елисея.

Помочь можно переводом по номеру телефона:

+7 (912) 905-27-12

Сбербанк или Т-Банк

Получатель: Сафронова Ольга Анатольевна (мама Елисея).

При переводе необходимо указать назначение платежа: «Благотворительность».