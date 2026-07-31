Подростку с рецидивом лейкоза из Югры необходимо собрать еще более 15 миллионов рублей на лечение в Израиле

Всего за пять дней после публикации истории 14-летнего Елисея Сафронова жители Югры, в том числе читатели СИА-ПРЕСС, помогли собрать более миллиона рублей на его лечение.
Семья признается, что такой отклик стал для них огромной поддержкой, однако до закрытия сбора еще далеко − необходимо найти более 15 миллионов рублей.
«По состоянию на 30 июля благодаря всем вам собрано: Сбербанк − 3 286 858 рублей, Т-Банк − 2 436 008,33 рубля. Всего − 5 732 054,33 рубля. Хочу сказать огромное спасибо каждому, кто откликнулся! Спасибо, что не остались равнодушны! Благодарю каждого, кто причастен к этим цифрам. Вы наша вера. И наша поддержка», − рассказали родители мальчика в группе «Спасем Елисея вместе».
По словам семьи, всего за несколько дней после того, как к сбору подключились СМИ и неравнодушные жители, удалось собрать более миллиона рублей. До этого за месяц благотворители перечислили около пяти миллионов.
Несмотря на это, семье по-прежнему предстоит собрать 15 267 945,67 рубля. Именно столько не хватает, чтобы оплатить лечение подростка.
Напомним, у Елисея диагностирован острый лимфобластный лейкоз с редкой генетической мутацией. За последний год он перенес несколько курсов химиотерапии, трансплантацию костного мозга и лечение в Китае. Однако после рецидива болезнь вновь дала о себе знать.
Сейчас мальчик находится в детском медицинском центре «Шнайдер» в Израиле. Последнее обследование выявило минимальную остаточную болезнь, поэтому врачи приняли решение сначала добиться полной ремиссии и только после этого провести повторную трансплантацию костного мозга.
На лечение требуется около 21 миллиона рублей. Семья продолжает сбор и просит всех, у кого есть возможность, поддержать Елисея.
Помочь можно переводом по номеру телефона:
+7 (912) 905-27-12
Сбербанк или Т-Банк
Получатель: Сафронова Ольга Анатольевна (мама Елисея).
При переводе необходимо указать назначение платежа: «Благотворительность».