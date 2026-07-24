Ключевая ставка снижена до 14%: как это повлияет на вклады и кредиты югорчан

Банк России в очередной раз пошел на снижение. Ключевая ставка дошла до 14% годовых, что неизменно повлияет как на вклады, так и на кредиты.

Как отмечает вице-президент ВТБ Алексей Охорзин, снижение ставки постепенно сужает «окно возможностей» для высоких доходностей. Но высокая конкуренция между финансовыми организациями за привлечение средств населения сохранится до конца года.

Для заёмщиков ситуация тоже меняется, и эксперт поясняет: «На рынке сложилась уникальная конфигурация: доходность по вкладам остаётся двузначной, а стоимость кредитов — постепенно снижается».

Однако текущая ситуация требует взвешенного подхода: вкладчики могут продолжить копить, а заёмщики — оценивать баланс между срочностью решения задачи и перспективой дальнейшего снижения кредитных ставок.