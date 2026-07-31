В Сургуте выполнили 30% реконструкции магистрального канализационного коллектора

В Сургуте завершили около 30% работ по реконструкции магистрального напорного канализационного коллектора. Об этом сообщили в администрации города. Проект реализуется с мая в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность нового коллектора составит 12,5 километра. На сегодняшний день специалисты уже проложили более 4,5 километра полиэтиленового трубопровода, на объекте задействованы две установки горизонтально направленного бурения.

Новый коллектор прокладывают через наиболее узкий участок реки. Существующая магистраль из стальных труб была построена в 1985 году и проходит по более широкому участку, что осложняет ее обслуживание и проведение аварийных работ.

Реконструкция включает четыре этапа: строительство нового трубопровода, санацию действующего коллектора, возведение двух канализационных камер в районе Черной речки и реконструкцию двух существующих колодцев. После завершения строительства подрядчик выполнит благоустройство территории.

Как отмечают в администрации, новый объект повысит надежность системы водоотведения, увеличит пропускную способность сети и позволит подключить к централизованной канализации жителей близлежащих поселков.

Проект финансируется из муниципального, окружного и федерального бюджетов по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Заказчиком выступает СГМУП «Горводоканал», подрядчиком — ООО «СтройМонтажПроект». Завершить работы планируется до конца ноября.