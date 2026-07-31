Просроченная задолженность жителей Югры перед банками выросла на 23%

За последний год объем просроченной задолженности жителей Югры перед банками увеличился на 23%, или на 5,9 млрд рублей. Об этом сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на отделение по Тюменской области Уральского главного управления Банка России.

В Центробанке отмечают, что рост закредитованности и объема необслуживаемых обязательств создает риски для экономической стабильности региона. По мнению регулятора, одной из основных причин остается недостаточный уровень финансовой грамотности населения и знаний о рациональном использовании кредитных продуктов.

Для повышения финансовой грамотности Банк России обновил бесплатный онлайн-курс «Практичные финансы: от знаний к действиям». Программа включает девять модулей продолжительностью от 10 до 25 минут, посвященных управлению личными финансами, планированию бюджета, предотвращению лишних долгов и защите от мошенничества. Обучение занимает около двух часов. После успешного прохождения трех обязательных модулей участники получают именной сертификат. Курс предоставляется бесплатно.