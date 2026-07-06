Жители Сургута оставляют жалобы на вырубку деревьев под постами главы города

После того как в Сургуте по поручению главы города Максима Слепова стартовали работы по обрезке и формированию крон деревьев, жители стали массово жаловаться на вырубку и повреждение зеленых насаждений.

Свои обращения горожане публикуют в комментариях под постами главы Сургута во ВКонтакте.

«На Профсоюзов просто по метру оставили от берез. Вы город в пустыню превратить хотите? Раньше сажали деревья, а теперь все пилите. И кто обрезает летом? Это делать нужно ранней весной или поздней осенью, когда деревья спят. На Энергетиков половина кустов вымерзла уже лет пять так все и стоит, а подсадить? Только рубите, щепки летят. А в лесопарке на Сайме опять просеку рубите, зачем там еще одна дорога? Для чего? Скоро от него уже ничего не останется. Раскопки произвели ‒ вырубили. А теперь пустырь так и стоит... может насаждением займетесь?», ‒ пишет горожанка Евгения П.

Фото: Евгения П.

«Про Сайму: сколько живу, столько там и чистят… вернее, ставят себе в план. В этом году, наверное, процесс активнее пошел. Но пока только до наших, да-да, именно наших старосургутских деревьев. Их пилят не глядя», ‒ отмечает сургутянка Наталья Д.

Фото: Наталья Д.

Похожая ситуация и на улице Профсоюзов ‒ от ТЦ «Зайди купи» в сторону Островского.

«Страшно смотреть на изуродованные и засохшие деревья, после такой обрезки. Администрация, вы эти засохшие хоть совсем спилите, а то смотреть невозможно. Город превращают в пустыню. А ведь раньше горожане высаживали и радовались, а сейчас сплошные субботники с рапортами», ‒ добавил пользователь с ником «Лана Сургутская».

«Шикарная кампания по борьбе с растительностью в городе!» ‒ высказался местный житель Владимир Б.

Также в редакцию СИА-ПРЕСС ранее обращались жители, которые жаловались на массовое скашивание травы в городе. По их словам, из-за этого улицы теряют летний зеленый вид.

Аналогичные жалобы поступали от жителей и по другим адресам. Так, в районе магазина «Спортмастер» на проспекте Ленина горожане сообщали о массовой вырубке берез. Тогда в администрации пояснили, что деревья убирают в рамках строительства ливневого коллектора, и пообещали компенсационное озеленение.

Также сургутяне обращали внимание на вырубку деревьев возле отеля «Геолог» на улице Федорова. Власти тогда заявляли, что работы связаны с капитальным ремонтом улицы и организацией парковки.

В администрации Сургута ответили, что вырубка и обрезка деревьев связаны с развитием города и строительством инфраструктуры.

«Город стремительно развивается и расширяется. Ведется активное строительство коммуникаций и инфраструктуры. Градостроительная деятельность строго регулируется единым планом территориального развития, который определяет расположение всех объектов и зон. На основе этого плана принимаются решения, учитывающие финансовые возможности. В некоторых случаях это приводит к необходимости вырубки деревьев. Каждый год в городе проходит масштабная экологическая акция по высадке деревьев и кустарников, которая помогает сохранять и увеличивать количество зелени. В прошлом году сургутяне высадили около 1 600 саженцев, озеленив более 60 локаций по всему городу», – сообщили представители мэрии.

Также в администрации подчеркнули, что жители могут участвовать в озеленении города через МКУ «Лесопарковое хозяйство» по телефону: 8 (3462) 95-80-27.

Как рассказала ранее корреспонденту СИА-ПРЕСС директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко, в городе планируют обустроить несколько новых цветников – в парке «Кедровый лог», сквере 39 микрорайона, у Дворца торжеств и на бульваре Свободы.

Также после зимы в Сургуте приведут в порядок около 4,5 тысячи деревьев, высаженных в предыдущие годы.