Сильный ветер и снегопад накрыли Сургут

Сегодня, 10 мая, Сургут и другие города Югры накрыла сильная метель. Ранее в МЧС предупреждали, что скорость ветра может достигать 25 метров в секунду.

Видео: читатель siapress.ru Марина К.

Сильный ветер повалил праздничные инсталляции на кольце по проспекту Ленина в Сургуте

Из-за непогоды в ряде населенных пунктов округа произошли перебои с электричеством. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук:

«Поступают сообщения об отдельных отключениях электроэнергии в ряде населенных пунктов. Аварийные бригады уже работают над устранением неполадок – все процессы находятся на контроле отраслевых региональных ведомств».

По прогнозам синоптиков, сложные погодные условия сохранятся и 11 мая. Югорчан предупредили о сильном ветре с порывами до 24 метров в секунду, метелях и снежных заносах на дорогах.

Также завтра, 11 мая, из-за непогоды сургутские школы, учреждения спорта и культуры перейдут на дистант.

«В связи с прогнозируемыми неблагоприятными явлениями погоды, связанными с сильным ветром, метелью и снежными заносами на дорогах, в целях обеспечения безопасности детей занятия в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта Сургута 11 мая будут организованы с применением дистанционных образовательных технологий», – сообщили в городской мэрии.

Напомним, из-за непогоды в округе уже пришлось временно перекрыть несколько региональных трасс. Полностью закрыто движение на автодороге «Югра» на участке с 11 по 369 километр, а также на трассе Нягань – Талинка в Октябрьском районе.

Непогода повлияла и на праздничные мероприятия. Пилотажная группа «Барсы» второй раз перенесла акцию «Бессмертный полк в небе». Предварительно вылет назначен на 11 мая в 10:00. При этом на фоне нового прогноза с метелью и сильным ветром проведение полета вновь может оказаться под угрозой. Пока официальной информации от пилотажной группы об этом нет.