В январе в Сургуте родились 269 мальчиков и 287 девочек

В январе 2026 года в Сургуте родились 556 малышей ‒ 269 мальчиков и 287 девочек. В девяти семьях родились двойни, сообщила президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

Самым крупным новорожденным месяца стал мальчик весом 5 050 граммов и ростом 61 сантиметр. Он появился на свет 24 января.

Кроме того, 34 ребенка родились благодаря применению вспомогательных репродуктивных технологий.

Самым «урожайным» днем месяца стало 26 января ‒ в этот день врачи приняли 26 родов: на свет появились 12 мальчиков и 14 девочек.