Власти Сургута ищут художников для создания городских муралов

Власти Сургута объявили конкурс на создание эскизов для городских муралов. Его запускает департамент архитектуры и градостроительства администрации города – лучшие работы в будущем появятся на фасадах многоквартирных домов, рассказали в пресс-службе мэрии.

Как поясняют организаторы, цель конкурса – преобразить городское пространство и вовлечь самих сургутян в формирование облика города. К участию приглашают графических дизайнеров, арт-художников и специалистов по цифровому дизайну.

Муралы планируют разместить на глухих фасадах домов на проспектах Пролетарском и Мира, а также на улицах Югорской, Иосифа Каролинского и Университетской. Размеры стен уже определены, а сами эскизы должны отражать историю Сургута и его символы – от первых нефтяных строек до знаковых городских объектов.

Заявки и конкурсные работы принимают до 1 марта в электронном виде. После этого проекты рассмотрит конкурсная комиссия, а затем архитектурно-художественный совет. Победителей определят 17 марта по итогам общественного обсуждения.

Для участия нужно направить:

– заявку в электронном виде на адрес электронной почты: ekimova_nn@admsurgut.ru с пометкой «Лучший эскиз для муралов» содержащую: фамилию, имя, отчество, либо наименование организации, почтовый адрес, электронную почту, телефон, подпись, дату;

– конкурсную работу (эскиз);

– согласие на обработку персональных данных;

– расписку.

Итоги конкурса опубликуют на официальном сайте администрации города.