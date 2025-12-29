Стационары Центра охраны материнства и детства в Сургуте будут работать в новогодние праздники без выходных

В педиатрических и паллиативном отделениях Центр охраны материнства и детства, расположенных в корпусах на улице Губкина, сейчас проходят лечение 48 детей. Из них 36 малышей находятся в педиатрических отделениях, еще 12 ‒ в паллиативном. Об этом сообщила президент Центра Лариса Белоцерковцева.

По ее словам, все дети обеспечены необходимой медицинской помощью и находятся под постоянным наблюдением специалистов.

«Искренне поблагодарила весь коллектив ‒ врачей, медицинских сестер, младший медицинский персонал ‒ за их самоотверженный труд, профессионализм и чуткость. Я искренне хочу призвать всех взрослых быть особенно внимательными к безопасности и здоровью наших детей в праздничные дни, что поможет избежать критических ситуаций, опасных для здоровья. Давайте вместе позаботимся о том, чтобы каникулы были радостными и безопасными для каждого ребенка», ‒ написала Лариса Белоцерковцева в своих соцсетях.

В медучреждении подчеркнули, что стационарные отделения работают без выходных и праздничных дней. Врачи и медицинский персонал будут дежурить и в новогоднюю ночь, чтобы оказывать помощь всем, кто в ней нуждается.