Детские кардиохирурги Сургута продолжают многоэтапное лечение ребенка с одним желудочком сердца

В Кардиоцентре Сургута прооперировали семимесячную пациентку с одним желудочком сердца. Это один из самых сложных врожденных пороков, сообщили в пресс-службе медучреждения.

У ребенка с рождения сформирован только один желудочек сердца, тогда как в норме их два. Такая патология поддается только многоэтапному хирургическому лечению. Первый, паллиативный этап был выполнен в первые дни жизни малышки ‒ операцию провел детский сердечно-сосудистый хирург Владимир Зайцев. Спустя полгода врачи приступили ко второму, ключевому этапу коррекции порока.

«Создать второй желудочек мы не можем, но «построить» обходной путь для нормализации кровообращения в наших силах. Мы отсекли верхнюю полую вену от сердца и вшили ее в легочную артерию. Теперь венозная кровь напрямую поступает в легкие, минуя сердце. Таким образом существенно снижается нагрузка на единственный желудочек, а кровь лучше насыщается кислородом», – пояснил заведующий детской кардиохирургией ОКД Петр Лазарьков.

Этот этап является решающим, но не последним. Через три-четыре года пациентке предстоит третья, финальная операция, которая завершит разделение кругов кровообращения.

Мама девочки вспоминает, что о диагнозе узнала на 24-й неделе беременности. Принять ситуацию и настроиться на длительное лечение помогла поддержка врачей. По ее словам, доверие к медицинской команде появилось еще во время первой операции в мае 2025 года. Семья регулярно приезжала на обследования, а врачи постоянно поддерживали связь. Ко второму этапу пациентку готовили совместно с заведующим отделением, который сразу после операции лично сообщил, что все прошло успешно.

Сейчас маленькая пациентка чувствует себя стабильно и готовится к выписке. Дома ее ждут папа и старший брат ‒ Новый год семья планирует встретить вместе.