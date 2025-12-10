Сургутян наградили по случаю 95-летия Югры

На торжественном мероприятии, посвящённом 95-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, глава региона Руслан Кухарук вручил государственные награды двум сургутянам – участникам специальной военной операции.

Сержант Михаил Яншаев удостоен медали «За отвагу» за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации в боевых действиях. Михаил отметил, что на специальную военную операцию он был направлен в рамках мобилизации.

Медалью Суворова за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов России, награждён Даниил Плюшкин.

Ветераны спецоперации прибыли в Ханты-Мансийск в составе сургутской делегации на празднование юбилея округа. Делегацию возглавляет глава Сургута Максим Слепов. В её состав также входят почётные жители округа и города, участники специальной военной операции, представители общественных и патриотических организаций, национальных объединений, администрации и думы Сургута, местного отделения партии «Единая Россия».

Торжественная церемония вручения наград, приуроченная ко Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также праздничный концерт проходят в концертно-театральном центре «Югра-Классик» с участием артистов учреждений культуры региона.