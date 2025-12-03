16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y
​«Отмена» Ларисы Долиной охватила Россию. К кампании присоединился и Сургут

Сургутяне присоединились к «отмене» Ларисы Долиной

​«Отмена» Ларисы Долиной охватила Россию. К кампании присоединился и Сургут
Фото: РИА Новости / Анатолий Медведь

В Сургуте подхватили тренд на «отмену» народной артистки России Ларисы Долиной на фоне резонансного скандала вокруг квартиры певицы. Местные паблики и коммерческие организации начали публично отказываться от сотрудничества с артисткой по аналогии с другими городами, где бизнесы символически «закрывают двери» для звезды в знак солидарности с покупательницей квартиры.

Так, в Сургуте два ночных клуба внесли Долину в «черный список», пишет «Вестник». При этом владельцы уточняют, что гостям не запрещено исполнять ее песни в караоке, однако «любые услуги для самой артистки − мимо нее» до тех пор, пока не будут возвращены квартира или деньги покупательнице.

Фото: Instagram (принадлежит компании Meta*, признанной в России экстремистской) // Вестник Сургутского района

К акции подключилось и крупное городское сообщество во «ВКонтакте», которое объявило о «блокировке навсегда».

«Сургут присоединился к акции в защиту простых людей обманутыми «пенсионерами». Мы заблокировали доступ Ларисе Долиной к нашему ресурсу. Теперь она не узнает о дорожной обстановке в Сургуте», − написали в администраторы паблика.

Фото: МДПС Сургут

Подключился популярный ресторан доставки суши и пиццы из Сургута, в котором появилось новое правило: «Чтобы оформить доставку, теперь потребуется произнести специальную фразу: «Я торжественно клянусь, что не являюсь Ларисой Долиной».

Скрин из паблика FARFOR Сургут - доставка суши и пиццы

Подобные заявления делают и в других регионах. Например, рязанская студия «TVOYA» объявила, что «отменяет» для Долиной услуги лазерной эпиляции, посещения косметолога и обучение. Посетителей просят предъявлять документы, подтверждающие, что они «не Лариса Долина», а для «совпадающих по личности» предусмотрена стопроцентная предоплата без оказания услуг и возврата. Также сообщалось, что «Бургер Кинг» временно приостановил доставку по адресу проживания певицы.

Тем временем Ларису Долину пригласили принять участие в круглом столе в Госдуме, где 17 декабря депутаты обсудят механизмы защиты граждан при сделках на вторичном рынке жилья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе депутата от ЛДПР Дмитрия Свищева, инициировавшего создание антикризисной рабочей группы.

«Ситуация приобрела характер национального бедствия. Люди боятся покупать квартиры. Они видят, что даже идеально чистая с точки зрения закона сделка может быть отменена по надуманному предлогу. Мы обязаны разорвать этот порочный круг беззакония и безответственности», − отметил Свищев.

Напомним, в августе 2024 года Лариса Долина сообщила в своих соцсетях, что стала жертвой сложной мошеннической схемы. По информации Mash, Baza и ТАСС, злоумышленники, представившись сотрудниками спецслужб, убедили артистку «для безопасности» продать квартиру и перевести деньги на «безопасный счет». Квартира в Хамовниках площадью 236 кв. м была продана за 112 млн рублей, еще 68 млн рублей Долина перевела из собственных сбережений. Впоследствии московская прокуратура оценивала общий ущерб более чем в 200 млн рублей, позже сумма выросла до 317 млн с учетом комиссий и расходов, а подтвержденный объем похищенных средств составил 175,1 млн рублей.

После обращения артистки суды признали сделку недействительной: Хамовнический суд Москвы вернул право собственности Долиной, решение подтвердили Мосгорсуд и кассация. При этом покупательнице Полине Лурье деньги не вернули − их предполагается взыскивать с мошенников. Осенью ее повторный иск был отклонен, а защита заявила о намерении обратиться в Верховный суд. Расследование уголовного дела продолжается более года, к концу 2024-го были задержаны четверо подозреваемых, отмечали в РБК.


