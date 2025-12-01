16+
​«Закрыли как убыточную»: власти Сургута ликвидируют Центральную аптеку

Жители Сургута возмущены ликвидацией Центральной аптеки

Фото: администрация Сургута

Власти Сургута все же ликвидируют муниципальную «Центральную аптеку». Причина ‒ предприятие работало в убыток, а дальнейшая деятельность могла привести к банкротству. Об этом представители мэрии сообщили в комментариях под постом главы города Максима Слепова.

Решение о ликвидации аптеки администрация города приняла 13 октября 2025 года, чтобы избежать финансовых претензий со стороны контрагентов и налоговых органов. Однако жители Сургута встретили эти объяснения с недоверием. Под постом главы города в социальных сетях появились десятки возмущенных комментариев:

«Сначала перенесли из центра подальше от людей ‒ туда, где нет нормального транспорта. А теперь говорят, что аптека убыточная. А жителей кто-нибудь спросил?» ‒ пишет Татьяна Г.

«Убытки несут и другие учреждения, но их же не закрывают. Где теперь брать мази и препараты, которые делают только здесь?» ‒ возмущается Виктория М.

По словам администрации Сургута, дефицита лекарств в городе не будет.

«По информации, предоставленной Департаментом здравоохранения Югры), ассортимент изготавливаемых Центральной аптекой лекарственных препаратов может осуществляется в полном объеме иными частными фармацевтическими организациями, действующими в городе», ‒ говорится в ответе мэрии.

Напомним, история с Центральной аптекой тянется уже несколько лет. Вопрос о ее закрытии поднимали еще на заседании городского штаба по муниципальному имуществу в июне 2022 года. Тогда обсуждали, что аптека в нынешнем виде не справляется со своей работой и фактически не нужна округу. Среди вариантов рассматривали ее ликвидацию и дальнейшее использование помещения под другие нужды. Бывший мэр Сургута Андрей Филатов поддерживал эту идею, но предлагал сначала попробовать выставить аптеку на торги ‒ на случай, если найдется частный покупатель.

Также летом 2022 года аптеку включили в план приватизации. Директор предприятия Зинаида Кулешова отмечала, что услугами активно пользуются пенсионеры, родители недоношенных детей и пациенты кожвендиспансера ‒ только за несколько месяцев через рецептурный отдел проходили тысячи запросов. Однако даже при этом аптека оставалась убыточной.

Однако немного позже депутаты Сургута усомнились в попытке приватизации аптеки. В итоге ее вывели из плана приватизации.

Тем временем жители продолжают задаваться главным вопросом: смогут ли частные аптеки действительно заменить муниципальную и будет ли это доступно для обычных горожан.


Сегодня в 13:28, просмотров: 205, комментариев: 0
