В Сургуте молодой мужчина сбил женщину и попытался скрыться. Он был пьян

В Сургуте нетрезвый водитель автомобиля ВАЗ сбил пешехода на нерегулируемом переходе и скрылся с места ДТП. Авария произошла 20 ноября около 18:16, сообщает ГИБДД Югры.

По предварительным данным, 33-летний водитель не предоставил преимущество 52-летней женщине, переходившей дорогу по пешеходному переходу, и совершил наезд. В результате происшествия пострадавшая получила травмы и в тяжелом состоянии была доставлена в травматологическую больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь, уточняет городская администрация.

После ДТП водитель скрылся, однако позже был установлен. Освидетельствование показало, что он находился в состоянии опьянения — в выдыхаемом воздухе зафиксировано 0,261 мг/л. Кроме того, установлено, что мужчина не имел водительского удостоверения на право управления транспортным средством.