Глава Сургута рассказал об итогах отчетно-выборной конференции «Единой России» в городе

Глава Сургута Максим Слепов, являющийся секретарем Местного отделения партии «Единая Россия», принял участие в 40-й отчетно-выборной конференции однопартийцев. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Подводя итоги года, глава отметил серьезные результаты работы, в том числе деятельность депутатского объединения «Единой России» в Думе Сургута. По словам Максима Слепова, совместно начата работа по изменению подходов к благоустройству города: представители партии объехали Сургут и зафиксировали запросы жителей по каждому избирательному округу, после чего вместе решают поставленные задачи.

Отдельным направлением названа помощь бойцам в зоне проведения специальной военной операции и их семьям, которую Слепов обозначил как общую задачу. Он подчеркнул, что главное в работе — слышать людей, объединять их для решения важных вопросов и добиваться результата. Планы на будущий год он охарактеризовал как не менее масштабные, указав, что работа по всем текущим направлениям будет продолжена.