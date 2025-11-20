В Сургуте студентов увезли на скорой из-за возможной кишечной инфекции

Нескольких студентов Сургутского политехнического колледжа госпитализировали с признаками кишечной инфекции. Как сообщил журналистам «СургутИнформ-ТВ» руководитель учреждения Вадим Шутов, в больницу предварительно доставили порядка 10 человек. Поводом для обращения за медицинской помощью стали жалобы студентов общежития на недомогание.

Колледж временно закрыт, занятия переведены в дистанционный формат.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что у учащихся предварительно подозревают норовирус. По информации журналистов СТВ, студентов с недомоганием из общежития увезли для разобщения, рассматривается вероятность энтеровирусной инфекции. При этом отмечается, что никто из них не находится в тяжелом состоянии. Санитарные врачи проводят проверку в колледже, отбирают пробы с пищеблока, в ситуации разбираются эпидемиологи.

О проверке «по факту массового заболевания учащихся» заявила также прокуратура Югры. «Установлено, что 20 ноября 2025 года за медицинской помощью обратились 19 человек с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией. В настоящее время учащимся оказывается медицинская помощь», — уточнили в ведомстве.