Безопасность школьных маршрутов в Сургуте снова рассмотрели в Думе Сургута

Безопасность детей по дороге в школы и детские сады вновь обсудили на заседании постоянного комитета по социальной политике Думы Сургута. Как рассказала депутатам заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Анна Коршунова, в 2025 году в порядок привели подходы к восьми объектам образования. Выполнены ремонты тринадцати проездов на территориях школ № 45, 32, 26, 25, 22, 5, гимназии имени Салманова, а также детских садов «Брусничка» и «Микки Маус».

Кроме того, завершено благоустройство семи придомовых территорий на пути к школам и детсадам:

– ул. Студенческая, 21 (детский сад «Лель»);

– пр. Пролетарский, 14 («Сургутская технологическая школа»);

– ул. Университетская, 21 (детский сад «Белочка»);

– ул. Грибоедова, 4/1 (детский сад «Яблонька» и школа № 29);

– ул. Островского, 29 (детский сад «Искорка»);

– ул. Лермонтова, 2, 4, 4/1 (детский сад «Крепыш»);

– ул. Кукуевицкого, 20 (детская школа искусств).

Депутат Дмитрий Нечепуренко напомнил, что раньше ремонт придомовых территорий, где находятся школы и детсады, считался практически нерешаемым вопросом, и поинтересовался, как удалось сдвинуть ситуацию.

«Здесь жители провели голосование по вхождению в программу формирования комфортной городской среды. И в рамках этой программы был выполнен ремонт придомовой территории, а также подходов в образовательные учреждения, именно на земельном участке, который выделен под многоквартирный дом. Это единственный законный инструмент», − пояснила Анна Коршунова.

Проблему с устройством водоотвода на внутриквартальных проездах и придомовых территориях можно решить только в рамках капитального ремонта или реконструкции, отмечали на прошлогоднем заседании комитета.

Ведущий заседание комитета депутат Алексей Кучин напомнил, что народные избранники занимаются темой уже не первый год. Ранее выяснилось, что из 79 учреждений образования только 16 соответствовали всем требованиям безопасности.

«Вопрос по обеспечении безопасности детей на пути следования в школы стоит в повестке достаточно давно. Работы еще много. Весь план на 2025 год выполнен. <…> Отдельно хочу спросить по поводу проектно-изыскательских работ по капремонту проезда между домом по адресу Ленина, 29 и детским садом «Мальвина», которые должны быть выполнены в этом году. Сделаны ли ПИРы и какие планы по строительству?» − уточнил Кучин.

Коршунова указала, что все работы идут по графику.

Установка освещения на пути к школам тоже продолжается. По концессионному соглашению с Сургутскими электрическими сетями нужно осветить подходы к 36 учебным учреждениям − изначально планировалось завершить это в 2025 году.

«По некотором объектам работы выполнены. Например, в 25 микрорайоне уличное освещение на внутриквартальных проездах есть. В других микрорайонах работы еще продолжаются. Задержка связана с техническими проблемами и необходимостью внесения изменений в нормативно-правовые акты», − пояснили в администрации.

Остаются и другие нерешенные вопросы. В частности, подтопление территорий ряда соцобъектов во время таяния снега. В администрации заверили, что эта проблема также решается.

Депутаты вернуться к этому вопросу в апреле следующего года.