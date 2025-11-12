Врачи кардиоцентра Сургута устроили день рождения своей 89-летней пациентке

Жительница Лангепаса Галина Павловна отметила 89-й день рождения в кардиоцентре Сургута, где ей недавно провели операцию по восстановлению кровотока в коронарной артерии. Несколько дней назад женщину экстренно доставили в клинику с инфарктом. Оперировал пациентку рентгенхирург отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения Роман Алиев, рассказали в пресс-службе медучреждения.

Это уже вторая встреча Галины Павловны с врачом: в январе она также проходила лечение в стационаре, и тогда операцию выполнял тот же специалист. На этот раз доктор вместе с врачом физической и реабилитационной медицины отделения ранней медицинской реабилитации Альфией Бессоновой поздравил именинницу прямо в палате.

«Пусть все самые теплые поздравления надолго останутся в сердце нашей уважаемой именинницы! Так вышло, что праздничный день проходит не дома, но рядом с заботливыми и надежными докторами! Желаю вековой юбилей встретить непременно в кругу самых родных! Здоровья и душевной гармонии!» ‒ передала слова поздравления главный врач окружного кардиоцентра, заслуженный врач РФ Ирина Урванцева.

По словам медиков, Галина Павловна хорошо восстанавливается, активно занимается лечебной физкультурой и строго соблюдает рекомендации специалистов. В родном Лангепасе она много гуляет на свежем воздухе, не пропускает прием назначенных препаратов и при малейших признаках недомогания обращается за медицинской помощью.