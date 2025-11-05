Семья с детьми погибла при пожаре в СНТ «Прибрежный-1» под Сургутом

Сегодня ночью, 5 ноября, в СНТ «Прибрежный-1» под Сургутом произошел крупный пожар, в котором погибли семь человек, включая четверых детей. Об этом сообщили в МЧС России по ХМАО.

«Сообщение о пожаре в двухэтажном дачном доме в СОТ «Прибрежный-1» поступило в 03:24. На момент прибытия первых подразделений дом был полностью охвачен огнем на площади 72 квадратных метра, произошло обрушение кровли и межчердачного перекрытия. Звеньями газодымозащитной службы был обнаружен и передан врачам мужчина. В ходе ликвидации пожара и разборки конструкций огнеборцы обнаружили тела семи погибших, в том числе четверых детей», ‒ указали в сообщении.

Двое других пострадавших выбрались самостоятельно ‒ им будет оказана помощь. Один из мужчин госпитализирован с ожогами, он находится под наблюдением врачей, уточнили корреспонденту siapress.ru в администрации Сургута.

Причины трагедии выясняют дознаватели МЧС и следователи Следственного комитета по Югре.

В администрации Сургута добавили, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.