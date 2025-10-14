Сургутянин пришел в больницу за несколько минут до фибрилляции желудочков

63-летний житель Сургута Виталий Баталов обратился за медицинской помощью буквально за четыре минуты до того, как у него случилась фибрилляция желудочков − одно из самых опасных нарушений сердечного ритма. Историю пациента рассказал глава департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

«По пути на работу он почувствовал знакомую боль за грудиной, тяжесть в плечах и между лопаток. Такие симптомы уже были раньше, но в то утро он не стал ждать, что «пройдет само». Решил поехать к врачам. Это решение оказалось судьбоносным. Буквально в дверях приемного отделения Виталий Иванович потерял сознание. Дежурный кардиолог Айдар Шафиков мгновенно вызвал реанимационную бригаду и начал электроимпульсную терапию. Сердце перезапустили дефибриллятором», − поделился он.

Позже врачи диагностировали острый инфаркт миокарда. Рентгенохирург Максим Ушаков провел экстренную коронарографию и установил два стента.

Уже через несколько дней пациент самостоятельно гулял по территории больницы.