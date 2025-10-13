Бывшего мэра Сургута отпустили из-под домашнего ареста, но дело о подкупе продолжается

Бывшему мэру Сургута Андрею Филатову смягчили меру пресечения − теперь он больше не находится под домашним арестом. Об этом сообщил его адвокат в комментарии «СургутИнформ-ТВ».

Ранее, с декабря 2023 года, Филатов находился под ограничениями, запрещающими ему покидать жилье и общаться с другими фигурантами уголовного дела. До этого он содержался в СИЗО Нижневартовска. Суд регулярно продлевал срок домашнего ареста − в последний раз до ноября 2025 года.

Напоминаем, что экс-глава Сургута проходит обвиняемым по уголовному делу о подкупе. Он фигурирует в деле вместе с четырьмя предполагаемыми сообщниками. По версии следствия, речь идет о коррупционной схеме, связанной с обслуживанием жилфонда в Нижневартовске.

Сейчас расследование уголовного дела в отношении Филатова продолжается.