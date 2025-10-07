Из Сургута на Донбасс выехала очередная гуманитарная помощь

Из Сургута отправили очередную партию гуманитарной и адресной помощи для мирного населения и участников специальной военной операции. С Центрального склада Гуманитарного добровольческого корпуса в путь вышли две фуры общим весом около 40 тонн.

В сборе и отправке гуманитарных грузов на постоянной основе участвуют представители администрации города, муниципальных и общественных учреждений, местных национальных объединений, а также неравнодушные жители Сургута.

За последний год только представители национальных объединений города направили в зону СВО около 50 тонн гуманитарного груза и более 23 единиц авто- и мототехники.

Сургутяне продолжают оказывать поддержку. Помощь можно принести в Гуманитарный добровольческий корпус: в штаб на проспекте Ленина, 67А, либо на склад на улице Индустриальной, 16, строение 12.