16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  83,6118   EUR  97,6823  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Новый рекорд России: Александр Зинец из Сургутского района поднял гигантскую штангу весом более 400 кг

Силач из Лянтора установил рекорд страны на турнире «Люди сильнее машин-2025»

​Новый рекорд России: Александр Зинец из Сургутского района поднял гигантскую штангу весом более 400 кг
Фото: Александр Зинец / vk.com

В Омске завершился международный турнир среди силачей «Люди сильнее машин-2025». Победу и звание сильнейшего атлета соревнований завоевал житель Лянтора Александр Зинец. Он установил новый рекорд России в упражнении по подъему гигантской штанги, подняв вес 425 килограммов. Суммарный результат спортсмена во всех дисциплинах составил 935 килограммов, рассказали в администрации Сургутского района.

«Администрация Сургутского района ведет планомерную работу по популяризации спорта и созданию условий для раскрытия талантов. Речь идет не только о поддержке высоких достижений профессиональных атлетов, но и о развитии массового спорта. C каждым годом все больше жителей Сургутского района начинают вести активный образ жизни и систематически заниматься физической культурой», ‒ указали в сообщении.

Всего в турнире приняли участие атлеты из пяти регионов России. Программа включала три классические дисциплины силового экстрима: подъем железного бревна на максимальный вес, подъем трэп-грифа «Медвежья тяга» и подъем гигантской штанги. Александр Зинец занял первое место по итогам всех упражнений, а его рекорд в подъеме гигантской штанги стал главным достижением турнира.

Интервью с силачом из Лянтора Александром Зинец читайте сегодня на сайте siapress.ru.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 12:10, просмотров: 72, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Хоть и не гражданин РФ, но знает русский»: ребенок не смог поступить в школу в ХМАО из-за провала экзамена 901
  2. ​Врачи ХМАО спасли мужчину с редкой желудочной патологией – язвой Дьелафуа 651
  3. ​В Мегионе открыли современный скейт-парк с видом на Мегу 613
  4. ​Тюменцы получили гранты Росмолодежи 545
  5. ​В Ханты-Мансийске обновляют биатлонный стадион: ремонт идет по всему комплексу 498
  6. ​Зумеры против миллениалов // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 498
  7. ​Молодежь Урала решала бизнес-кейсы на форуме «УТРО» в Тюмени 476
  8. ​На трассе в Югре легковушка врезалась в экскаватор: пострадали три человека, в том числе подросток 192
  9. ​В Сургуте спасли двухлетнюю девочку с врожденным пороком сердца 181
  10. ​Более 500 тысяч югорчан получили выплаты по больничным с начала года 171
  1. ​Сургутяне получат тепло в квартирах с 23 сентября 3268
  2. ​40 тысяч клиентов «Агропромкредита» пострадали от иска о «Корпорации СТС» 2716
  3. ​В Сургуте включают отопление: опубликован график подключения с 23 по 25 сентября 2704
  4. ​Комедия с интригой 2494
  5. Мобильный комплекс «Дозор» с начала года выписал более 1,3 тысячи штрафов на 1,6 млн рублей 2466
  6. ​Доктор, у меня это. Болезнь Паркинсона // ONLINE 2292
  7. В Нижневартовске за руль муниципального автобуса впервые села женщина 2209
  8. В Нижневартовске завершается благоустройство Комсомольского бульвара 2182
  9. Сургутские депутаты предложили дать «Авроре» еще один шанс — при помощи молодежной палаты 2024
  10. ​«Когда выступаешь перед людьми, получаешь огромное удовольствие» 1920
  1. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 8266
  2. ​Опасные интернет-тренды 8092
  3. Честная пятидневка 7529
  4. Владимир Базаров — пример того, как даже на неплохого и деятельного чиновника найдется своя «папочка» с уголовным делом 7385
  5. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 6564
  6. ​Дикая Бара 5783
  7. С шашкой – за парту 5285
  8. ​Радость победы и горечь потерь 5270
  9. Смертельное ДТП в Сургуте: ВАЗ влетел в грузовик 5069
  10. Домашка с подвохом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4129

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика