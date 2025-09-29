Силач из Лянтора установил рекорд страны на турнире «Люди сильнее машин-2025»

В Омске завершился международный турнир среди силачей «Люди сильнее машин-2025». Победу и звание сильнейшего атлета соревнований завоевал житель Лянтора Александр Зинец. Он установил новый рекорд России в упражнении по подъему гигантской штанги, подняв вес 425 килограммов. Суммарный результат спортсмена во всех дисциплинах составил 935 килограммов, рассказали в администрации Сургутского района.

«Администрация Сургутского района ведет планомерную работу по популяризации спорта и созданию условий для раскрытия талантов. Речь идет не только о поддержке высоких достижений профессиональных атлетов, но и о развитии массового спорта. C каждым годом все больше жителей Сургутского района начинают вести активный образ жизни и систематически заниматься физической культурой», ‒ указали в сообщении.

Всего в турнире приняли участие атлеты из пяти регионов России. Программа включала три классические дисциплины силового экстрима: подъем железного бревна на максимальный вес, подъем трэп-грифа «Медвежья тяга» и подъем гигантской штанги. Александр Зинец занял первое место по итогам всех упражнений, а его рекорд в подъеме гигантской штанги стал главным достижением турнира.

Интервью с силачом из Лянтора Александром Зинец читайте сегодня на сайте siapress.ru.