В галерее «Стерх» в Сургуте пройдет фестиваль современной музыки «Мир звучит»

В эту пятницу, 26 сентября, в галерее современного искусства «Стерх» в Сургуте стартует второй фестиваль «Мир звучит». Он продлится до 25 октября и соберет более 25 музыкантов из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Сургута. В программе ‒ восемь концертов, где прозвучат около 40 произведений 30 композиторов, а также творческие встречи, лекции и мастер-классы, рассказали в учреждении.

«Идея фестиваля «Мир звучит» ‒ дать сургутянам возможность слышать в живом звучании музыку современников, а также поддержать творчество музыкантов города, исполняющих и создающих новую музыку. Чтобы не только «мир звучал» в Сургуте, но и Сургут звучал в мире, чтобы быть всем в общем российском культурном поле», ‒ указали в пресс-релизе.

Первый фестиваль «Мир звучит» состоялся в 2024 году при поддержке Союза композиторов России. В этом году проект реализуется на грант губернатора Югры. Партнерскую поддержку оказывает Сургутская филармония.

Руководитель фестиваля ‒ Сергей Зятьков, член Союза композиторов России, автор более 100 произведений, исполняемых в России и за рубежом.

Концерты будут проходить в «Стерхе» в течение месяца: по пятницам в 19:00 и по субботам в 17:00. Ближайшие даты ‒ 26 и 27 сентября, 3, 4, 11, 17, 18 и 25 октября. Подробности и трансляции доступны в сообществе фестиваля «ВКонтакте».