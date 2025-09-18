В Сургуте почти решена проблема с автохламом на улицах

В Сургуте продолжается работа по выявлению и вывозу бесхозяйных и брошенных автомобилей с придомовых территорий и улично-дорожной сети города. Этот вопрос обсудили на заседании комитета по городскому хозяйству думы Сургута.

Тему поднял депутат Артём Гаврилов, ссылаясь на обращения жителей, которые жалуются на неисправные и оставленные во дворах машины. Заместитель директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова напомнила, что работа ведётся в рамках утверждённого Положения. Согласно документу, специалисты составляют акт осмотра транспортного средства, через 30 дней фиксируют повторный осмотр и направляют запрос в УМВД для получения информации о владельце. Если собственник не реагирует на уведомления, через месяц составляется третий акт, и материалы передаются на рассмотрение комиссии по вывозу бесхозяйных машин при администрации города.

Председатель думы Сургута Александр Олейников, входящий в состав комиссии, отметил: «Я хорошо знаком с её работой и осведомлен о большом количестве протоколов, которые туда регулярно поступают. Только в прошлом году их было рассмотрено почти двести». По его словам, в 2025 году в работе находилось 611 транспортных средств, из которых 406 после уведомления собственников были вывезены или переставлены. Сейчас на рассмотрении комиссии остаются материалы по 70 автомобилям.

Отдельной трудностью стал вопрос с организацией вывоза транспорта на специализированную стоянку. Конкурс на определение подрядчика состоялся только с третьей попытки — в середине сентября текущего года. «Надеемся, теперь эта проблема снимется с повестки дня», — подчеркнул Александр Олейников.