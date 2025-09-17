В Думе Сургута пересмотрели жилищные правила для чиновников

В Сургуте ужесточат правила предоставления служебного жилья чиновникам. Теперь администрация не будет заключать договоры коммерческого найма с сотрудниками, которых пригласили из других регионов. Такое решение одобрили депутаты Думы города на заседании комитета по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.

«Предлагаем исключить категорию «приглашенные сотрудники» на предоставление жилых помещений по коммерческому найму, по причине отрицательной судебной практики по расторжению таких договоров, заключенных на период трудовых отношений», − пояснила заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Алла Шевченко.

Яркий пример − Мария Ванькова, ранее работавшая в мэрии. По информации местных СМИЮ, квартиру она покинула только в августе этого года − спустя полтора года после увольнения. В похожей ситуации оказался и ее коллега Валерий Ходжаев. Оба были приглашены в администрацию бывшим мэром Сургута Андреем Филатовым, приехавшим из Лангепаса.

Также серьезно ужесточили правила выкупа жилья. Теперь, чтобы получить право на выкуп квартиры, чиновнику потребуется отработать в администрации не менее 10 лет (ранее − пять лет). По словам депутата Михаила Бехтина, прежние «мягкие» условия существенно сократили фонд служебного жилья, а пересмотр правил позволит выделять квартиры тем специалистам, кто действительно работает в городе в долгосрочной перспективе.

Кроме того, в проекте решения закреплены конкретные причины отказа в заключении договора купли-продажи, в том числе задолженности по ЖКУ, использование квартиры не по назначению и превышение установленных норм обеспеченности жильем.

Также документ уточняет права на дополнительную площадь для работников муниципалитета, государственных служащих, участковых полиции и спортсменов-инвалидов, включенных в сборные команды России и Югры по адаптивным видам спорта. Для некоторых категорий жилье будет предоставляться с правом выкупа, для других – исключительно на условиях аренды.

Отдельно прописан порядок прекращения договоров коммерческого найма, например, при расторжении трудового договора, предоставлении субсидий на строительства жилья или при выявлении факта незаконной сдачи квартиры в аренду.