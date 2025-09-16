Через промышленную зону Сургута проложат дорогу к мосту через Обь

В Сургуте построят новую дорогу, которая соединит Нефтеюганское и Нижневартовское шоссе и обеспечит выезд на строящийся мост через Обь. Четырехполосная магистраль протяженностью более двух километров должна разгрузить транспортные потоки в восточной части города, сообщает издание «Югра ТВ».

До конца года власти планируют выкупить и расчистить частные земельные участки, попавшие в зону строительства. На это уже выделено 100 млн рублей, всего зарезервировано 450 млн.

«Выкупная стоимость формируется из оценочной стоимости, которая проводится специализированной организацией, и соответствует рыночной стоимости не только земельного участка, но и, соответственно, объектов недвижимого имущества. По двум объектам мы, на сегодняшний день, находимся в судопроизводстве, так как не устроила выкупная цена данных организаций. По одному объекту мы уже отсудились», ‒ рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Иван Сорич.

Новая дорога пройдет через промышленную зону, где расположены склады и предприятия. Заброшенные железнодорожные пути демонтируют, над действующими построят мостовой переход. Также предстоит масштабное переустройство коммунальных сетей.

«Если говорить о разработке проектной документации, то она, примерно с 2019 года, начала свою разработку. Работали 4 проектировщика в рамках одного проекта. Так как объект довольно-таки большой, он имеет разделение на автодорогу, на путепровод. На переустройство сетей потребовалось 4 проектные организации, которые в тандеме создадут этот проект», ‒ отметил заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

Общая стоимость проекта превышает четыре млрд рублей, основное финансирование поступит из окружного бюджета. Работы займут около четырех лет.